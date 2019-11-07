部落共生 林依瑩當長照員還得兼養雞
離開台中市副市長辦公室，長照推手林依瑩的人生藍圖並不是更上一層樓，而是回到長照第一線，到台中大安溪達觀部落，當起居家照顧服務員。
一年時光，不僅帶領年輕部落青年，由照顧五名老人到如今四十一人照服員照顧六十六位長者，還成功讓氣切阿公由護理之家回鄉。林依瑩還計畫「養雞安老」，長輩一人給十隻雞，照顧雞既是健身，賣蛋又可以抵長照自付額，歡迎大家上山買安老雞蛋。
沒有隨身秘書，曾是副市長的林依瑩現在的制服是棕色圍裙，和她新創的「長照生活實驗室(LIVINGLAB)的年輕照服員一樣。長照計畫為部落青年鋪設了回家的路，開創就業機會也照顧了長輩。林依瑩說，每個月申請的長照薪資就達九十四萬元。
「台灣的長照仰賴外籍移工，我希望能發展出一套好用、平價的長照服務。」林依瑩說，在路途遙遠、醫療缺乏的部落，核心就是服務ALLINONE，醫師、護理師、物理治療師等專業每周都會進部落，照服員在旁學習；平日採取一天多次走動式服務。現在她服務的部落三分之一的個案都是一天接受多次服務。
林依瑩說，長輩有需求，她不會先說「不行」或法規行不通，而是「我來想想看」，即使當下也沒把握，但只要有心，看見問題就解決問題。依她的心得，目前的長照2.0與原委會的部落文化健康站的政府資源之下，仍是很有可為，「只要能找到五個人，排得出班表」，就能開始，各地都能複製。
上個月，林依瑩團隊成功讓在護理之家臥床已久的林伯伯返家。她第一次探訪時，氣切的林伯伯在紙上寫著「我不想這樣活下去，好想死」；林依瑩承諾會讓他回家。年輕的照服員為此再進修，六人拿到抽痰、鼻胃管管灌等等照護技巧的證書。
在各專業努力下，原本七八級失能的林伯伯回部落了。
「沒想到第一天晚上，來探望的老朋友就有六、七十人，川流不息。」林依瑩說，沒想到這點，阿伯第二天就感染發燒臉通紅，非常擔心敗血症，他的妻子著急地竟然跪下來，「你一定要救他」。
幸好醫師緊急開藥，「護理師連三天都睡在阿伯家照顧」，老人家轉危為安。「第一周只能吃粥，第二周就能吃美而美早餐；一個月後，就能去果園了。」
年輕的照服員昨天跟著林依瑩上台分享。來自裡冷部落的照服員原是護理師，曾是跆拳道選手，她感嘆，許多氣切病人每天過著看天花板的日子，林阿公能成功回家真是太好了。
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