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願景／ 電子尿布、照護機器人⋯⋯智慧照護時代來臨！

2019-11-07 19:24聯合報 鐘聖雄╱即時報導

照服員照顧老人，但誰來照顧照服員？我們的工作，就是用科技減輕照服員負擔。」長期投身智慧健康照護（eHealth）的荷蘭專家漢克赫爾曼・納普（Henk Herman Nap）指出，電子尿布可提升長者尊嚴、降低照護負擔，臀部氣囊能減少40%跌倒傷害，GPS追蹤裝置也能避免失智老人走失，現在有越來越多科技創新能提升照護品質，但必須「接地氣」才能造福更多人。

漢克是荷蘭 Vilans 智慧健康照護計畫的資深研究員，此次是受邀來台參加2019 年銀浪新創力國際高峰會，分享各國採用創新科技輔助長照的案例。Vilans 團隊擁有超過兩百名成員，主要服務對象是荷蘭政府的健康福利與運動部（VWS），除科技研發外，他們更重視使用者經驗整合、市場行銷等面向。

漢克以荷蘭、丹麥經驗為例，當許多長者不願住進照護機構時，科技設備就能為居家照護帶來許多便利。舉例而言，藉由在家中安裝紅外線偵測裝置，長者走到不同空間時，機器就能主動提供不同服務，未來如能蒐集長者活動數據，並應用到大數據、人工智慧領域，就能有更多應用。

此外，智慧鑰匙可以讓居家照護員更方便訪視；電子尿布同步偵測長者身體狀態，可以大幅減少照護員干擾並維護長者尊嚴；臀部氣囊可以在長者跌倒時，減少高達 40% 的傷害；GPS 裝置可以隨時追蹤失智者位置、行走輔助機器能幫助活動、照護機器人可協助社交還幫忙做家事等，現在有越來越多科技輔助照護的案例，不只讓長者過得更好，也減輕照護者負擔。

雖然成功案例越來越多，但漢克再三提醒，「創新成功是少數，多數都失敗了」，我們應該多分享失敗經驗，別人就不用走一樣路。他強調，雖然荷蘭與台灣都面臨照護人力不足的危機，創新科技可以解決部份問題，但科技並非唯一解，「不管做什麼都要跟在地第一線合作」，務求以實用為導向，獨尊科技只會失敗。

此外，漢克也補充，我們不能過於重視科技「創新」，而忽略許多現存的科技都對照護有幫助，例如近幾年引發全球關注的遊戲《當個創世神》（Minecraft）就被證明能幫助長者學習，我們應該多從生活周遭不同面向的科技出發，去思考如何應用在照護領域。

近年來在照護領域有越來越多科技創新，在各領域討論度都很夯的機器人，也是照護領域的...
近年來在照護領域有越來越多科技創新，在各領域討論度都很夯的機器人，也是照護領域的炸子雞。然而專家強調，科技創新並非照護的唯一解答，不能一位追求科技，而忽略實際使用者的感受。（創用CC授權／原始圖片連結：https://reurl.cc/lLNb99）
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荷蘭照服員

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