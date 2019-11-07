影／昇恆昌悄悄換新制服 新造型引人注目

2019-11-07 19:16 攝影中心 記者 攝影中心 記者 鄭超文 ／桃園機場即時報導



上月底星宇航空的首架飛機抵達桃園機場，這個月初桃園機場多出了一批穿著深邃藍與珊瑚粉撞色拼接的制服的員工，讓不少旅客誤以為機場多了一家新航空公司的空姐、空少，旅客一問之下，才發現原來是昇恆昌免稅店更換新制服。

昇恆昌從本月開始全面更換新制服，將過去的黑色套裝與客家花布淘汰，換成弧線型洋裝，搭配飛行領巾，展現全新優雅的形象，雖然不少旅客比較熟悉過去的客家花布造型，但是對於新制服也豎起大拇指說「好看」，只是旅客不知道免稅店換新制服，一度還誤以為走錯店。

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