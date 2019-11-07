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影／昇恆昌悄悄換新制服 新造型引人注目

2019-11-07 19:16攝影中心 記者鄭超文／桃園機場即時報導

上月底星宇航空的首架飛機抵達桃園機場，這個月初桃園機場多出了一批穿著深邃藍與珊瑚粉撞色拼接的制服的員工，讓不少旅客誤以為機場多了一家新航空公司的空姐、空少，旅客一問之下，才發現原來是昇恆昌免稅店更換新制服。

昇恆昌從本月開始全面更換新制服，將過去的黑色套裝與客家花布淘汰，換成弧線型洋裝，搭配飛行領巾，展現全新優雅的形象，雖然不少旅客比較熟悉過去的客家花布造型，但是對於新制服也豎起大拇指說「好看」，只是旅客不知道免稅店換新制服，一度還誤以為走錯店。

由於舊制服已經使用了8年，為了提升企業形象，昇恆昌這次耗資約6千萬元打造全新制服，以機場透過航班串聯世界各機場、航點的想法，延伸出點、線、面概念，以優雅微貼身的曲線型剪裁，讓新制服達到修身的效果，雖然換新制服沒有大張旗鼓，但是新造型已經引起旅客的注目。

機場免稅店昇恆昌本月悄悄地換新制服，一群員工們上班經過時，讓旅客誤以為是新航空公...
機場免稅店昇恆昌本月悄悄地換新制服，一群員工們上班經過時，讓旅客誤以為是新航空公司的空姐還是空少。記者鄭超文／攝影
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機場免稅店昇恆昌本月悄悄地換新制服，全新造型讓旅客耳目一新。記者鄭超文／攝影
機場免稅店昇恆昌本月悄悄地換新制服，全新造型讓旅客耳目一新。記者鄭超文／攝影
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機場免稅店昇恆昌本月悄悄地換新制服，在川流不息地旅客中，負責旅客諮詢的服務員堅守...
機場免稅店昇恆昌本月悄悄地換新制服，在川流不息地旅客中，負責旅客諮詢的服務員堅守崗位。記者鄭超文／攝影
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