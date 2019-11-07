農試所改良香菇太空包 產量增一成

2019-11-07 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



氣候暖化與香菇菌種弱化等問題使國內香菇產能不穩定，進而影響菇農生計。農委會農業試驗所透過改良液態菌種配方、提升菌種活力關鍵技術、選育耐高溫品種及改善菇舍環境等，可提升太空包鮮菇產量達一成以上。

香菇產量下跌，農試所表示，100年起投入研發工作，發現產量降低與菌種老化、傳統繁殖技術有極限、品種老舊未更新、栽培環境高溫等問題環環相扣。因此開發「香菇菌種生產事業化技術套組」，導入液態接種技術，改變傳統固態菌種的缺點，又能自動化作業，不僅省工且可維護菌種活力，降低繼代繁殖的風險，可確保產量與品質。

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農試所說，目前已將技術移轉給一家香菇產業相關科技公司，未來透過健康菌種大量產製香菇太空包，農民可以直接購買太空包來種植，提高產能。

除了改善香菇菌種活力外，環境高溫也是目前亟待解決的問題。農試所說，已選育出可耐熱36℃的香菇品種，並研發簡易式水簾環境設施，有效緩解高溫障礙，希望透過新品種及環境升級，增進香菇菌絲在太空包的生長活力，維持養菌期間效率，達到高產目標。