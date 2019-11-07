營養師公開「庶民菇」養生價值 打趴萬元天價舶來菇
目前世界上可食用菇類約2000多種，從雞湯中的香菇、火鍋中的金針菇、酸辣湯的木耳到1公斤就要賣17萬日元，約5萬多新台幣的天價日本松茸，營養師說，不同菇類營養差異其實不大，甚至昂貴的舶來菇只是物以稀為貴，營養價值跟一般「庶民菇」幾乎一致，想取得菇類營養其實無須花大錢。
●香菇
據農委會資料，香菇又名冬菇、香信，香菇是國內最重要的菇種，香菇營養價值方面具有比蔬果高的蛋白質量、低脂外，營養師夏子雯說，香菇礦物質高，具微量鉀、鈣、鎂、鐵、鋅及維生素B、C。此外，乾香菇曬過太陽，更增加其維生素Ｄ含量，維生素D可促進骨骼發育。
● 杏鮑菇
杏鮑菇菇柄粗大、色澤乳白，肉質肥厚，菇柄口感類似鮑魚，有淡淡杏仁香氣，因而得名，質地細膩滑Q煎煮炒炸皆可。夏子雯說，杏鮑菇含有豐富的植物性蛋白質、膳食纖維，其鉀含量也偏高，雖有利尿排鈉作用，高血壓族群適合吃，但相反若是腎臟病患者，應避免食用過量。
●金針菇
是全球除香菇、洋菇外最主要食用菌之一。久煮不容易爛，加入火鍋最美味，適宜汆燙、涼拌、炒製或熱滷，金針菇還有一個廣為人知的名字「明天見」，夏子雯表示，金針菇較突出的營養價值在於多醣體、維生素B群，膳食纖維能預防便秘，但腸胃不適者要適量食用。
●木耳
又名木茸、雲耳、絲耳子，有助於通腸利便，鐵質含量高，在酸辣湯很常見。木耳質地脆嫩爽口，具有膠質獨特口感，好食課營養師林世航提醒，木耳並沒有膠原蛋白，其黏稠狀的物質是膳食纖維中的水溶性纖維，可吸收水分，延緩消化吸收，可抑制飢餓，增加飽足感，也可減緩血糖上升作用。
●秀珍菇
農委會資料顯示，秀珍菇又名鳳尾菇，是蠔菇屬的一員、鳳尾菇未成熟的菇體，含有多種養分，包含高量蛋白質、碳水化合物，夏子雯說，秀珍菇含有抗腫瘤細胞的多醣體，對腫瘤細胞有抑制作用，且具有免疫特性。
●蘑菇
典型的蘑菇外形像一把雨傘，常在枯木、腐枝或含腐敗物質的土壤上生長。 在野外常常會發現蘑菇的蹤影，但是有些蘑菇含有劇毒，千萬不可以隨便採。夏子雯表示，蘑菇維生素高，更是少數可生吃的菇類，可避免怕熱的營養素，如維生素B群、維生素C流失。
部分偏好養生的民眾會甘願自掏腰包，花大錢買少見且昂貴的外國菇，如松露、牛肝菌及日本松茸，夏子雯說，這些昂貴舶來菇類營養價值與一般價格親民的菇相似，其價格偏高主因多與貨量稀少有關。
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