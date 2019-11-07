2歲幼兒續留準公共托嬰中心或保母 明年起月領6000元
衛福部、教育部今天聯合召開記者會，宣布明年1月起，接受準公共保母或托嬰中心服務的每月6000元托育補助，從現行0－2歲延長至3歲；同時祭出3大策略，鼓勵公共化幼兒園、準公共化幼兒園增設2歲專班，預計113年增加共計800班，達到OECD國家2歲平均入園率33％的目標。
準公共化新制今年8月上路，2歲以下幼兒送托準公共保母或托嬰中心，每月可領6000元托育補助；2－5歲就讀準公幼幼兒園只須付4500元學費，私幼或自家照顧者每月發2500元育兒津貼。但因2－3歲公立或準公共幼「幼幼班（2歲專班）」數量少，家長大多只能繼續送托嬰中心或保母，或是送私幼「幼幼班」，導致2－3歲階段為補助空窗期，蔡總統今表示，已與行政院多次討論處理此問題，不會讓0－6歲孩童有空窗期。
衛福部長陳時中表示，準公共化新制上路後，很多家長反應，公立、或準公幼2歲專班數量太少，且各縣市分布不均，孩子滿2歲後被迫續留準公共保母、托嬰中心，但補助卻從原先每月6000元減至2500元，「吃虧3500元」；政府考量整體政策要減輕家長負擔，在2歲專班擴增期間，將提供2－3歲幼兒足夠經濟支持。
陳時中表示，109年1月起，滿2歲幼兒若續留原來送托的準公共保母或托嬰中心，可以繼續領取托育補助（公托每月3000元，準公共保母和準公共托嬰每月6000元），一直到滿3歲，預估約1萬6000名兒童受惠。首年所需經費則估計增加6.11億元，2－3歲育兒津貼總支出達10.83億元。
教育部長潘文忠則表示，教育部也將加碼補助增設2歲專班。他說，目前台灣2歲幼兒的入園率為23%，未來以OECD國家平均33%為目標，預計到113年增設2歲專班800班，5年投入經費13.55億元。
教育部也祭出3大策略：一為補助新建公共化幼兒園，全面設置2歲專班，且運用現有空間設置2歲班者，每班全額補助150萬元，增班人事費也會額外給予補助；二為鼓勵準公共幼兒園新增2歲專班，提供每班30萬元獎勵金；三為個別縣市每年度增設2歲班達一定比例，將額外給予地方政府獎勵金。
潘文忠也提到，2歲專班師生比為1比8，人力方面要求較為嚴格，設置成本高，政府需要提供更多協助。
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