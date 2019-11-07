台北旅展明開幕 環署抽獎送環保旅館住宿券
2019-11-07 16:15
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
2019 ITF台北國際旅展將開幕，環保署為推動綠色消費，11月8日至11月11日期間，只要到環保署攤位參與活動，除了可獲得精美禮物，還可以參加抽獎獲得環保標章旅館雙人住宿券。
環保署今年在台北國際旅展設置「環保標章旅館」主題館，鼓勵民眾規畫旅遊住宿時，優先選擇環保標章旅館。環保標章旅館針對企業環境管理、節能措施、省水措施、綠色採購、一次用產品減量等，均有相關環保作為，以降低旅遊中對環境的衝擊。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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另外，為從多方面讓民眾瞭解相關環保作為，環保署攤位在展覽期間每日有不同推廣主題，包含展出「容器資源回收再利用產品」、「公廁大躍進，如廁新淨園」、「室內植物淨化居家空氣」等。每個宣導主題都有不同優惠活動，並播放環保咖啡館影片。
環保署臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/MOENR.TW/）也辦理抽獎活動，環保署表示，民眾可在11月8日至11日到環保署「環保標章旅館」主題館參觀，現場有豐富環保內容及趣味遊戲，參與現場活動有機會獲得環保標章旅館雙人住宿券，環保集點綠點等多重好禮。
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