托幼補助加碼 家長怨制度亂 一次到位有那麼難嗎？
2019-11-07 16:03
聯合報 記者張錦弘
／即時報導
目前設立2-3歲幼幼班的幼兒園很少，很多家長仍把孩子交給托嬰中心或保母，但無法比照0-2歲送準公共托嬰中心或準公共保母月領衛福部發的6000元，只能月領教育部發的2500元幼兒津貼。
教育部和衛福部下午舉行記者會，宣布加碼補助，自明年1月起，2-3歲幼兒若把孩子送公共托嬰中心，每月補助3000元，若送和衛福部簽約的準公共托嬰中心或準公共保母，每月補助6千元，自己照顧或送非準公共的托嬰中心或保母，才領2500元。
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家住台北市內湖的林媽媽說，她目前育幼3歲多、及4歲多的一對兒女，都念私立幼兒園，連同課後照顧每月花費超過4萬元。去年老二、女兒滿兩歲時，原本仍由保母照顧，每月花2萬元，沒有任何補助，但隨著女兒漸大，比較不好照顧，保母後來不願再收育，只好轉念幼兒園幼幼班，目前兩個孩子每月都各領2500元幼兒津貼。
林媽媽說，站在家長的角度，比較喜歡讓2到3歲幼兒給保母照顧，因為環境比幼兒園單純，且較不會感染腸病毒或流感，女兒一上幼幼班，有次幼兒園因有人感染腸病毒接連放兩周防疫假，她不可能請那麼多天假，只好請媽媽、婆婆北上照顧小孩。
2到3歲幼兒給準公共保母照顧，政府每月若能補助6千元，林媽媽說當然很好，但重點要保母願意收，政府可能也要給保母補助等誘因。她表現，政府現在的托幼補助政策很亂，不但分屬衛福部、教育部管，0-2歲、2-4歲、5歲的補助都不一樣，且地方政府往往另有一套制度，很多家長根本搞不清楚，要自己送件申請也很麻煩，網路有一堆家長自製的懶人包，政府整合部會、一步到位、簡化程序，有那麼難嗎？
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