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台北市立交響樂團美巡登華府 用音樂促進台美交流

2019-11-07 16:02聯合報 記者郭頤／台北即時報導

北市立交響樂團11月14日至17日將由華裔指揮家林望傑領軍展開3場美國巡演，包含台北姊妹市亞特蘭大，更有機會登上華府演出，用音樂搭起台美友善交流的橋樑；另外，北市交10日下午將在北市中山堂舉辦行前音樂會，搶先將精選曲目呈現給台灣樂迷。

北市交表示，今年成立50周年喜事連連，先是邀請國際大師殷巴爾擔任首席指揮，又在美國巡演中獲得華盛頓表演藝術中心邀約，在華府演出2場音樂會，機會相當難得。

團長何康國表示，這次美巡適逢北市與亞特蘭大締結姊妹市40週年，除了在亞特蘭大演出外，北市交也是第一個獲華盛頓表演藝術中心邀請至華府演出的台灣樂團，如此珍貴的台美交流更是別具意義。

北市交指出，本次美巡演出陣容堅強，邀請到指揮林望傑、旅美台灣小提琴家黃俊文及大提琴家范雅志聯袂登場。其中，林望傑被譽為「美國最具聲望的華裔指揮家」，小提琴家黃俊文則活躍於國際樂壇，獲獎連連，並參與北市交2017年美國巡演；大提琴家范雅志2001年與北市交合作演出譚盾《臥虎藏龍》音樂會，此次睽違近20年再度合作。

今年再次參與北市交美國巡演的黃俊文說，北市交是他在台灣時第一個合作的職業樂團，這次美巡的主辦單位華盛頓表演藝術中心，不僅是美國最具有聲望及指標性的表演藝術單位，也是為他在美國發展打開一道門的貴人，因此這次美巡對他來說是意義非凡。

美巡演出曲目包括美國作曲家伯恩斯坦《康地德》序曲、台灣作曲家金希文小提琴與大提琴雙重協奏曲，以及德奧經典布拉姆斯第一號交響曲，北市交出發前也將於11月10日下午2時30分在中山堂舉辦行前音樂會，讓台灣樂迷可以先一享耳福。

台北市立交響樂團11月14日至17日將由華裔指揮家林望傑領軍展開3場美國巡演。圖...
台北市立交響樂團11月14日至17日將由華裔指揮家林望傑領軍展開3場美國巡演。圖為行前音樂會彩排。圖／台北市立交響樂團提供
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