台越外交靠青年 公民咖啡館挺台灣

2019-11-07 16:31 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



台灣要如何在日漸萎縮的國際空間中，與其他國家做交流？答案是發動年輕人。數位外交協會理事長郭家佑與來自越南的杜海勇，在越南開設「Taiwan Corner公民外交咖啡館」，並在咖啡館裏舉辦關於台灣的展覽、賣台灣的飲料、提供留學台灣諮詢及開設中文教學課程。

台灣數位外交協會理事長郭家佑是個28歲的小女生，與來自越南的Taiwan Diary創辦人、正於交大研究所就讀中的杜海勇合作，2人在越南首都胡志明市打造「Taiwan Corner公民外交咖啡館」。

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以溫馨、簡單的佈置打造的白色牆體空間，座落於越南的「公民外交咖啡館」會定期舉辦關於台灣的展覽、賣台灣的飲料、提供留學台灣諮詢及開設中文教學課程。郭家佑表示，此理念效法美國American Corner計畫，用基層交流刷存在感，可以突破外交困境，讓世界更認識台灣。

杜海勇則表示：「要來台灣讀書時被家裡人反對，越南人不太喜歡中國，以為台灣跟中國一樣，來台灣之後發現跟中國不一樣，人民素質及生活水準都很高。」他回越南後，為了防止仲介騙當地學生，創立分享正確留學資訊的辦公室，因此而大受歡迎，郭家佑造訪後驚覺一群越南人默默在推廣台灣，直呼：「我們台灣必須參與其中。」

談及Taiwan Corner的創立，杜海勇表示，是從一次契機中看到的機會。他說：「本來租了一家咖啡店的3樓小房間當辦公室，但發現店家的生意因此變好，因為有大量的學生出入，後來想想為什麼不自己開一間咖啡店推廣台灣，畢竟台灣有名的飲料也可以納入菜單。」

立委余宛如則表示：「之前家佑讓科索沃更了解台灣的計畫，是傑出的一手，也因此讓外交部跟她接洽。」笑著說最近外交部臉書都變得特別活潑，可能就是跟這些年輕人學習的。她呼籲大家踴躍贊助，「嘖嘖」募資平台第一階段以30萬為目標。

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