親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

放性侵犯趴趴走？性侵犯強制治療沒有終點？

12強／中日大戰打線變動 朱育賢棒子熱排五棒

燒燙傷至少沖水15分鐘以上才有效 7成家長竟不知道

2019-11-07 16:00聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

「沖脫泡蓋送」是大家耳熟能詳的燒燙傷急救口訣，但前幾天新北市四歲女童被滾燙豆漿燙傷，家人雖知道口訣，卻拿米酒幫忙降溫。根據兒童燒燙傷基金會今發表的民調也顯示，高達七成家長不知道沖水時間需達15分鐘以上，才能真正降低皮膚熱度，減輕傷害。

兒童燒燙傷基金會針對500名家有18歲以下的家長進行電話訪問，發現高達99.2%的家長有聽過「沖脫泡蓋送」但對其中的細項認知程度還需加強。其中，高達七成家長不知道「沖水時間為15到30分鐘」，往往只是「有沖就好」。

別用冰水 要用室溫的流動水

馬偕醫院外科部部長董光義表示，「沖」的方式應該要以流動的水沖足15分鐘，並且一邊沖一邊脫下覆蓋的衣物，再泡或沖15分鐘。急救做足了，可減少住院天數，也降低受傷的深度。他強調，有些家長會用酒精、綠油精等感覺「涼涼」的東西塗抹，但這些只會刺激皮膚無法有效降溫。另外，也不可使用冰水，最好用室溫的流動水，以免血管突然收縮，反而傷口更深，更容易留疤。

董光義表示，兒童燒燙傷從過去主要是因洗澡水燙傷，轉變成因爲飲用熱水、粥等食物造成的燙傷，約佔八成。約有八成是在家中燒燙傷，且多為一至二歲的幼兒，顯示多是因家長不注意而造成的兒童燒燙傷。他說，通常一杯熱茶就可能造成體表面積10%的燒燙傷。

董光義建議，家有幼兒盡量不要食用火鍋高溫容易造成危險的食物；另外，若有熱水、熱茶也要擺放在穩定、孩童不易抓取到的地方，避免發生憾事。

沖水時間需達15分鐘以上，才能真正降低皮膚熱度。記者楊雅棠/攝影
沖水時間需達15分鐘以上，才能真正降低皮膚熱度。記者楊雅棠/攝影
分享

火鍋高溫

相關新聞

殺菌液蛋不得驗出沙門氏菌 新規定明年元旦上路

2019-11-07 11:25

穆斯林遊客從20萬人次高峰下跌 觀光局要推倍增計畫

2019-11-07 10:55

北市「危老」建築近2.5萬棟 老屋「轉生術」正當紅

2019-11-07 12:55

一目了然 我的冰箱收納管理術

2019-11-07 10:25

2歲幼兒續留準公共托嬰中心或保母 明年起月領6000元

2019-11-07 16:19

機車停車場設置條件放寬 路外停車格統一規格

2019-11-07 14:10

衛福部閃亮新人獎 台東醫院張昕煥繼續看診「隔空領獎」

2019-11-07 15:32

2女乳房疼痛有硬塊竟是癌 沒乳癌家族史別輕忽

2019-11-07 13:18

營養師公開「庶民菇」養生價值 打趴萬元天價舶來菇

2019-11-07 17:03

台越外交靠青年 公民咖啡館挺台灣

2019-11-07 16:31

台北旅展明開幕 環署抽獎送環保旅館住宿券

2019-11-07 16:15

托幼補助加碼 家長怨制度亂 一次到位有那麼難嗎？

2019-11-07 16:03

校務基金不透明 台大師生發起「開箱校長小金庫」連署

2019-11-07 15:31

肺癌連9年居惡性腫瘤之首 基因檢測可發現罕見癌

2019-11-07 14:59

醫事司：困難用藥調度平台 年底前上路

2019-11-07 14:24

5個月過去了…兒童醫材短缺有改善？ 醫師：無感

2019-11-07 14:22

奇美引進新檢驗系統 細菌確認更快爭取急重症救治時機

2019-11-07 14:12

夜市小吃怕怕 穆斯林遊客最愛泡溫泉、逛101

2019-11-07 14:11

清真餐點、禮拜室…交通運輸工具設穆斯林友善措施

2019-11-07 14:09

陸客不來遊客減 觀光局推穆斯林倍增計畫

2019-11-07 14:06

看環保署知識競賽直播 答對抽iPhone、東京雙人機票

2019-11-07 14:02

強力水柱噴飛護目鏡失明 內視鏡輔助手術讓他重見光明

2019-11-07 13:58

台北國際旅展有好康 海科館限量開賣3館暢遊雙人套票

2019-11-07 13:54

蔡英文加碼育兒津貼？教育部下午說明補助方案

2019-11-07 13:10

開刀房神秘器械開箱！ 止血鉗、組織剪都上場

2019-11-07 12:45

台北國際旅展折扣超殺！好康整理包來了

2019-11-07 12:27

肺阻塞年死5000人 國健署籲戒菸保健康

2019-11-07 12:19

杭菊花海盛開 苗栗銅鑼邀民眾賞菊品芋頭

2019-11-07 12:05

避免笑氣遭濫用 食藥署加強管理力道

2019-11-07 12:04

門診減量未達標八成在北部 總核扣健保逾億元

2019-11-07 12:01

曾被「張老師」救回 她成為全台首位視障心理師

2019-11-07 11:56

盤點各大交通穆斯林友善措施 這服務區全設免治馬桶

2019-11-07 11:18

夜市小吃怕怕 穆斯林遊客愛逛101、泡溫泉

2019-11-07 11:07

1980張老師專線走過半世紀 服務對象轉為中年人

2019-11-07 10:57

36歲罹癌醫師努力愛與被愛 面對死別的勇氣與抉擇

2019-11-07 10:40

兒醫物流中心 石崇良：本月中之前公告、年底前上路

2019-11-07 09:28

獨／兒童醫材短缺改善？ 兒科醫師：未有明顯感受

2019-11-07 09:27

本周五到周日 高雄、南投看懸日美景

2019-11-07 09:20

彭啟明：周末轉乾回溫 下周冷空氣有增強趨勢

2019-11-07 08:04
看更多

熱門文章

台北國際旅展折扣超殺！好康整理包來了

2019-11-07 12:27

婚前女要求200萬訂金待房登記她名下再還 男問：合理嗎？

2019-11-06 18:51

一晚2千有找！ITF旅展31家五星級飯店 住宿優惠總整理

2019-11-06 21:42

最低只要400元！ITF旅展必搶29家吃到飽優惠餐券全攻略

2019-11-06 18:42

今年秋天比較涼是個「誤會」 天氣小編分析給你聽

2019-11-07 07:46

好市多上架這款iPhone 11防摔殼 售價竟然只要官網一半

2019-11-06 22:37

只送不賣！ 麥當勞外送滿額贈「麥麥經典杯套」

2019-11-06 23:56

外送到女友公司卻被裝不認識 網友嘆「放生吧！」

2019-11-07 14:12

《不要去臺灣》10大景點出爐！快跟上來趟說走就走旅程

2019-11-06 20:38

重訓只練上半身 當心血管硬化

2019-11-06 23:59

彭啟明：周末轉乾回溫 下周冷空氣有增強趨勢

2019-11-07 08:04

為中華隊加油！繼光香香雞、頂呱呱今天限定優惠

2019-11-07 13:54

囤票趁現在！ ITF台北國際旅展各大樂園祭出超殺折扣

2019-11-06 22:59

每日星座運勢／雙魚創意十足的一天　投資眼明手快

2019-11-07 00:00

六月早就手牽手去看秀！基努李維和女友不是第一次放閃

2019-11-06 21:04

保障新型態勞動者 勞動部將修職安法

2019-11-07 00:06

高富帥結不了婚的10道難關！第一名絕不是太有錢

2019-11-07 15:10

漢堡神偷再現！麥當勞17款「兒童餐玩具」回憶童年往事

2019-11-06 18:12

國小四、五年級女生的最愛 網友一面倒推「角落生物」

2019-11-06 21:21

就是愛台灣味！7-11推新竹福源花生芝麻湯圓、芋泥麵包

2019-11-06 18:35

2歲幼兒續留準公共托嬰中心或保母 明年起月領6000元

2019-11-07 16:19

想離開家族企業但卻又放不下 壓力讓她快崩潰

2019-11-06 19:27

蔡英文加碼育兒津貼？教育部下午說明補助方案

2019-11-07 13:10

「瘋狂雙11」 身分證有這數字 百元住台南這家飯店

2019-11-07 12:28

只送不賣！7-11獨家推樂天小熊印章、金莎狐狸毛球吊飾

2019-11-06 20:53

看完棒球就來排！SOGO周年慶開打 民眾3點到場搶買家電

2019-11-07 10:42

很有生意頭腦！這些生肖能把興趣變現金

2019-11-07 08:44

職場上「被挖洞跳」 反而跳得更高的4個生肖

2019-11-07 08:00

快手刀買起來! 釜山航空機票買一送一下殺1111元起

2019-11-07 13:47

南部空品今「橘色警報」 高屏恐瞬間紅害

2019-11-07 05:37

別留遺憾！收癌父親筆信 北漂男心酸籲：有空多回家

2019-11-07 16:44

光棍節住五星、免費吃大餐！這些飯店超狂 搶直播開賣

2019-11-07 10:27

穆斯林遊客從20萬人次高峰下跌 觀光局要推倍增計畫

2019-11-07 10:55

美到暈！迪奧新推「老花氣墊粉餅」台灣買不到哭哭惹

2019-11-07 12:13

殺菌液蛋不得驗出沙門氏菌 新規定明年元旦上路

2019-11-07 11:25

公布貓狗認養黑名單！十天逾5千人連署破成案門檻

2019-11-07 16:07

｢芋頭」大勝馬鈴薯? 網友神解析：這樣吃火鍋才對味

2019-11-07 16:16

獨／兒童醫材短缺改善？ 兒科醫師：未有明顯感受

2019-11-07 09:27

華航搶ITF旅展商機 1元機票競標、購票抽百萬哩程

2019-11-07 12:21

燙傷快沖水 別再用偏方

2019-11-06 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top