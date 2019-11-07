燒燙傷至少沖水15分鐘以上才有效 7成家長竟不知道

2019-11-07 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



「沖脫泡蓋送」是大家耳熟能詳的燒燙傷急救口訣，但前幾天新北市四歲女童被滾燙豆漿燙傷，家人雖知道口訣，卻拿米酒幫忙降溫。根據兒童燒燙傷基金會今發表的民調也顯示，高達七成家長不知道沖水時間需達15分鐘以上，才能真正降低皮膚熱度，減輕傷害。

兒童燒燙傷基金會針對500名家有18歲以下的家長進行電話訪問，發現高達99.2%的家長有聽過「沖脫泡蓋送」但對其中的細項認知程度還需加強。其中，高達七成家長不知道「沖水時間為15到30分鐘」，往往只是「有沖就好」。

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別用冰水 要用室溫的流動水

馬偕醫院外科部部長董光義表示，「沖」的方式應該要以流動的水沖足15分鐘，並且一邊沖一邊脫下覆蓋的衣物，再泡或沖15分鐘。急救做足了，可減少住院天數，也降低受傷的深度。他強調，有些家長會用酒精、綠油精等感覺「涼涼」的東西塗抹，但這些只會刺激皮膚無法有效降溫。另外，也不可使用冰水，最好用室溫的流動水，以免血管突然收縮，反而傷口更深，更容易留疤。

董光義表示，兒童燒燙傷從過去主要是因洗澡水燙傷，轉變成因爲飲用熱水、粥等食物造成的燙傷，約佔八成。約有八成是在家中燒燙傷，且多為一至二歲的幼兒，顯示多是因家長不注意而造成的兒童燒燙傷。他說，通常一杯熱茶就可能造成體表面積10%的燒燙傷。