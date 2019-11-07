衛福部閃亮新人獎 台東醫院張昕煥繼續看診「隔空領獎」
2019-11-07 15:32
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
衛福部台東醫院神經外科支援醫師張昕煥獲衛福部「閃亮新人獎」，並在5日頒獎，但張昕煥擔心病患撲空，繼續留在診間看診，當天未北上受獎，主辦單位將獎座拍照傳送給張昕煥，完成「隔空受獎」心願。病患獲悉豎起大拇指稱讚。
「許多病患是大老遠看診，不能讓他們撲空失望。」張昕煥說，事前他完全沒想過能夠獲獎，母院衛福部彰化醫院事前還提醒他要準備北上，他翻閱看診期程知道5日當天還有診療，當下決定留在診間，還打電話向太太報備應該無法去領獎。
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衛福部「第六屆優良暨資深典範醫師」頒獎典禮5日舉行，其中，台東醫院神經外科支援醫師張昕煥榮獲「閃亮新人獎」；主辦單位得知張昕煥為了民眾留下看診不刻參加領獎，當下將獎座拍照，以LINE傳送給張昕煥，讓他完成隔空受獎的心願。台東醫院院長樊聖今天特地買蛋糕向他致謝。
張昕煥醫師從醫10年，專長超過20項，尤擅各式椎體手術，在台東醫院支援期間救治不少病患，有病患聽到他為了病患留下看診，放棄北上親自受獎機會，都給予稱讚「有你真好」，感謝他為台東民眾的付出。
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