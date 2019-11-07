親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

去年1124辦理公投失當 中選會前主委陳英鈐被監院彈劾

施壓台肥借款購屋？韓國瑜：我當時比較需要紓壓吧

校務基金不透明 台大師生發起「開箱校長小金庫」連署

2019-11-07 15:31聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台大研究生協會、反教育商品化聯盟及多位台大教授、學生，連署發起「校務基金要有監督機制」提案，指在「國立大學校院校務基金設置條例」的規範下，校務基金的使用與稽查人員，都隸屬於校長下，致使國立大學的資金用度，校長的角色形同球員兼裁判，呼籲立法院各黨團盡速排案，務必於這會期三讀通過「國立大學校院校務基金設置條例」第五條及第七條條文修正，希望藉此「開箱」校長的「小金庫」，以保障台灣高等教育的未來發展。

連署內容表示，今年九月有國立大學校長遭爆涉嫌濫權挪用校務基金，導致校務基金由盈轉虧，負債超過兩千萬元，引發爭議。這起事件雖然當事者出來否認，但迄今仍各說各話真相不明，其原因乃是目前國立大學校務基金使用不公開、不透明，且國立大學校務基金的管理架構裡，並沒有相互制衡監督的機制。校長用錢，由隸屬於校長的稽核人員稽核，設若真的出了問題，校長也是無法取信於人。

連署內容指出，經查104年所修正的「國立大學校院校務基金設置條例」，其中第五條規定，由校長擔任校務基金管理委員會召集人。並於第七條規定稽核室人員隸屬於校長下。多年來，每當學生、教授與社會大眾爭取高等教育的權利及福利時，如增建宿舍、提高研究生與教授待遇、增加公共設施等等，大學校方屢屢表示資金及資源不足，無力改善或增加相關福利或建設。

然而，台灣大學研究生協會與其他校務會議代表參與校務會議經驗，對於校務基金的使用，校方僅以總預算表及總結算表向校務委員報告之，使得校務委員們無法落實逐項監督、確實檢驗校務基金使用的妥適性，也無法達到開源節流，提昇經費使用效益的目的。

連署內容指出，在「國立大學校院校務基金設置條例」的規範下，校務基金的使用與稽查人員，都隸屬於校長下，致使國立大學的資金用度，校長的角色形同球員兼裁判。在校務基金使用不透明、不公開的情況下，如何能說服社會大眾，每年國立大學獲取政府的大筆預算補助，係充份使用於人才培育及學術研究上？

連署內容表示，由立委鄭秀玲提起的「國立大學校院校務基金設置條例」第五條及第七條條文修正草案，希望藉由中央修正規程，導正目前偏差的稽核問題。該修正草案將使校務基金的稽核權力，交由學校校方、職工、各學院系所及學生所推派之代表組成的校務會議，才能真正落實校務基金使用之監督，進而改善校務基金的使用及效益，確保國人所交付的每一分錢，都能用於推動我國高等教育發展。

目前連署單位：

團體：

台大研究生協會、反教育商品化聯盟、全國十二年國教家長聯盟

個人：

王昱鈞 台大研究生協會51屆會長

許瑞福 台大研究生協會50屆會長

王羿方 台大學生代表大會30屆議長

王立昇 台大應力所教授（曾任經費稽核委員會召集人）

吳瑞北 台大電機系教授（曾任經費稽核委員會召集人）

圖／截自連署粉絲頁
圖／截自連署粉絲頁
分享

台大立法院大學生

相關新聞

台北國際旅展折扣超殺！好康整理包來了

2019-11-07 12:27

殺菌液蛋不得驗出沙門氏菌 新規定明年元旦上路

2019-11-07 11:25

穆斯林遊客從20萬人次高峰下跌 觀光局要推倍增計畫

2019-11-07 10:55

北市「危老」建築近2.5萬棟 老屋「轉生術」正當紅

2019-11-07 12:55

一目了然 我的冰箱收納管理術

2019-11-07 10:25

機車停車場設置條件放寬 路外停車格統一規格

2019-11-07 14:10

2女乳房疼痛有硬塊竟是癌 沒乳癌家族史別輕忽

2019-11-07 13:18

衛福部閃亮新人獎 台東醫院張昕煥繼續看診「隔空領獎」

2019-11-07 15:32

肺癌連9年居惡性腫瘤之首 基因檢測可發現罕見癌

2019-11-07 14:59

醫事司：困難用藥調度平台 年底前上路

2019-11-07 14:24

5個月過去了…兒童醫材短缺有改善？ 醫師：無感

2019-11-07 14:22

奇美引進新檢驗系統 細菌確認更快爭取急重症救治時機

2019-11-07 14:12

夜市小吃怕怕 穆斯林遊客最愛泡溫泉、逛101

2019-11-07 14:11

清真餐點、禮拜室…交通運輸工具設穆斯林友善措施

2019-11-07 14:09

陸客不來遊客減 觀光局推穆斯林倍增計畫

2019-11-07 14:06

看環保署知識競賽直播 答對抽iPhone、東京雙人機票

2019-11-07 14:02

強力水柱噴飛護目鏡失明 內視鏡輔助手術讓他重見光明

2019-11-07 13:58

台北國際旅展有好康 海科館限量開賣3館暢遊雙人套票

2019-11-07 13:54

蔡英文加碼育兒津貼？教育部下午說明補助方案

2019-11-07 13:10

開刀房神秘器械開箱！ 止血鉗、組織剪都上場

2019-11-07 12:45

蔡總統：加速增辦幼幼班 托育補助可繼續到3歲

2019-11-07 12:43

肺阻塞年死5000人 國健署籲戒菸保健康

2019-11-07 12:19

杭菊花海盛開 苗栗銅鑼邀民眾賞菊品芋頭

2019-11-07 12:05

避免笑氣遭濫用 食藥署加強管理力道

2019-11-07 12:04

門診減量未達標八成在北部 總核扣健保逾億元

2019-11-07 12:01

曾被「張老師」救回 她成為全台首位視障心理師

2019-11-07 11:56

盤點各大交通穆斯林友善措施 這服務區全設免治馬桶

2019-11-07 11:18

夜市小吃怕怕 穆斯林遊客愛逛101、泡溫泉

2019-11-07 11:07

1980張老師專線走過半世紀 服務對象轉為中年人

2019-11-07 10:57

36歲罹癌醫師努力愛與被愛 面對死別的勇氣與抉擇

2019-11-07 10:40

兒醫物流中心 石崇良：本月中之前公告、年底前上路

2019-11-07 09:28

獨／兒童醫材短缺改善？ 兒科醫師：未有明顯感受

2019-11-07 09:27

本周五到周日 高雄、南投看懸日美景

2019-11-07 09:20

彭啟明：周末轉乾回溫 下周冷空氣有增強趨勢

2019-11-07 08:04

今年秋天比較涼是個「誤會」 天氣小編分析給你聽

2019-11-07 07:46

南部空品今「橘色警報」 高屏恐瞬間紅害

2019-11-07 05:37

醫養合一／長照制度 應首重資源無縫接軌

2019-11-07 00:20

醫養合一／大健康4.0 科學長照更有效率

2019-11-07 00:15

果汁斷食排毒? 營養師：小心糖過量

2019-11-07 00:15
看更多

熱門文章

台北國際旅展折扣超殺！好康整理包來了

2019-11-07 12:27

婚前女要求200萬訂金待房登記她名下再還 男問：合理嗎？

2019-11-06 18:51

一晚2千有找！ITF旅展31家五星級飯店 住宿優惠總整理

2019-11-06 21:42

最低只要400元！ITF旅展必搶29家吃到飽優惠餐券全攻略

2019-11-06 18:42

4年跑10萬公里！馬國學生馮業輝縮時攝影分享台灣之美

2019-11-06 15:59

健身只練上半身 當心血管硬化風險

2019-11-06 16:17

今年秋天比較涼是個「誤會」 天氣小編分析給你聽

2019-11-07 07:46

影╱深蹲姿勢正確嗎？台科大研發AI系統幫糾錯

2019-11-06 17:10

好市多上架這款iPhone 11防摔殼 售價竟然只要官網一半

2019-11-06 22:37

只送不賣！ 麥當勞外送滿額贈「麥麥經典杯套」

2019-11-06 23:56

換車新潮流！10大CP值最高「國民機車」 霸氣登榜

2019-11-06 17:05

《不要去臺灣》10大景點出爐！快跟上來趟說走就走旅程

2019-11-06 20:38

彭啟明：周末轉乾回溫 下周冷空氣有增強趨勢

2019-11-07 08:04

重訓只練上半身 當心血管硬化

2019-11-06 23:59

ITF將登場！15家航空優惠懶人包 台北飛河內來回99元起

2019-11-06 15:25

囤票趁現在！ ITF台北國際旅展各大樂園祭出超殺折扣

2019-11-06 22:59

每日星座運勢／雙魚創意十足的一天　投資眼明手快

2019-11-07 00:00

外送到女友公司卻被裝不認識 網友嘆「放生吧！」

2019-11-07 14:12

為中華隊加油！繼光香香雞、頂呱呱今天限定優惠

2019-11-07 13:54

六月早就手牽手去看秀！基努李維和女友不是第一次放閃

2019-11-06 21:04

侯佩岑躍上紐約時代廣場的電子看板 展開斜槓新人生

2019-11-06 16:23

保障新型態勞動者 勞動部將修職安法

2019-11-07 00:06

漢堡神偷再現！麥當勞17款「兒童餐玩具」回憶童年往事

2019-11-06 18:12

國小四、五年級女生的最愛 網友一面倒推「角落生物」

2019-11-06 21:21

就是愛台灣味！7-11推新竹福源花生芝麻湯圓、芋泥麵包

2019-11-06 18:35

想離開家族企業但卻又放不下 壓力讓她快崩潰

2019-11-06 19:27

影／嘉義長庚首例糞菌移植術 大學生糞水移植救腸炎患者

2019-11-06 17:18

只送不賣！7-11獨家推樂天小熊印章、金莎狐狸毛球吊飾

2019-11-06 20:53

「瘋狂雙11」 身分證有這數字 百元住台南這家飯店

2019-11-07 12:28

很有生意頭腦！這些生肖能把興趣變現金

2019-11-07 08:44

蔡英文加碼育兒津貼？教育部下午說明補助方案

2019-11-07 13:10

看完棒球就來排！SOGO周年慶開打 民眾3點到場搶買家電

2019-11-07 10:42

台北終於等到！愛馬仕「流光鏈影」珠寶展 限時9天登場

2019-11-06 15:59

南部空品今「橘色警報」 高屏恐瞬間紅害

2019-11-07 05:37

職場上「被挖洞跳」 反而跳得更高的4個生肖

2019-11-07 08:00

高富帥結不了婚的10道難關！第一名絕不是太有錢

2019-11-07 15:10

成為日本人的必經之路！哈日族遊東京「跨年」3部曲

2019-11-06 16:55

光棍節住五星、免費吃大餐！這些飯店超狂 搶直播開賣

2019-11-07 10:27

穆斯林遊客從20萬人次高峰下跌 觀光局要推倍增計畫

2019-11-07 10:55

快手刀買起來! 釜山航空機票買一送一下殺1111元起

2019-11-07 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top