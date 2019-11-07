校務基金不透明 台大師生發起「開箱校長小金庫」連署

2019-11-07 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



台大研究生協會、反教育商品化聯盟及多位台大教授、學生，連署發起「校務基金要有監督機制」提案，指在「國立大學校院校務基金設置條例」的規範下，校務基金的使用與稽查人員，都隸屬於校長下，致使國立大學的資金用度，校長的角色形同球員兼裁判，呼籲立法院各黨團盡速排案，務必於這會期三讀通過「國立大學校院校務基金設置條例」第五條及第七條條文修正，希望藉此「開箱」校長的「小金庫」，以保障台灣高等教育的未來發展。

連署內容表示，今年九月有國立大學校長遭爆涉嫌濫權挪用校務基金，導致校務基金由盈轉虧，負債超過兩千萬元，引發爭議。這起事件雖然當事者出來否認，但迄今仍各說各話真相不明，其原因乃是目前國立大學校務基金使用不公開、不透明，且國立大學校務基金的管理架構裡，並沒有相互制衡監督的機制。校長用錢，由隸屬於校長的稽核人員稽核，設若真的出了問題，校長也是無法取信於人。

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連署內容指出，經查104年所修正的「國立大學校院校務基金設置條例」，其中第五條規定，由校長擔任校務基金管理委員會召集人。並於第七條規定稽核室人員隸屬於校長下。多年來，每當學生、教授與社會大眾爭取高等教育的權利及福利時，如增建宿舍、提高研究生與教授待遇、增加公共設施等等，大學校方屢屢表示資金及資源不足，無力改善或增加相關福利或建設。

然而，台灣大學研究生協會與其他校務會議代表參與校務會議經驗，對於校務基金的使用，校方僅以總預算表及總結算表向校務委員報告之，使得校務委員們無法落實逐項監督、確實檢驗校務基金使用的妥適性，也無法達到開源節流，提昇經費使用效益的目的。

連署內容指出，在「國立大學校院校務基金設置條例」的規範下，校務基金的使用與稽查人員，都隸屬於校長下，致使國立大學的資金用度，校長的角色形同球員兼裁判。在校務基金使用不透明、不公開的情況下，如何能說服社會大眾，每年國立大學獲取政府的大筆預算補助，係充份使用於人才培育及學術研究上？

連署內容表示，由立委鄭秀玲提起的「國立大學校院校務基金設置條例」第五條及第七條條文修正草案，希望藉由中央修正規程，導正目前偏差的稽核問題。該修正草案將使校務基金的稽核權力，交由學校校方、職工、各學院系所及學生所推派之代表組成的校務會議，才能真正落實校務基金使用之監督，進而改善校務基金的使用及效益，確保國人所交付的每一分錢，都能用於推動我國高等教育發展。

目前連署單位：

團體：

台大研究生協會、反教育商品化聯盟、全國十二年國教家長聯盟

個人：

王昱鈞 台大研究生協會51屆會長

許瑞福 台大研究生協會50屆會長

王羿方 台大學生代表大會30屆議長

王立昇 台大應力所教授（曾任經費稽核委員會召集人）

吳瑞北 台大電機系教授（曾任經費稽核委員會召集人）