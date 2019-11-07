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肺癌連9年居惡性腫瘤之首 基因檢測可發現罕見癌

2019-11-07 14:59聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

南部一名32歲男性上班族平日不菸不酒，接受健檢卻發現罹患肺腺癌第4期，原本病情況控制得宜，一年後卻又發現癌細胞轉移，後來接受基因檢測確診為ALK罕見型肺癌，精準治療後返回工作崗位，也能重拾球拍恢復運動習慣。義大癌治療醫院副院長黃明賢表示，多型基因突變引起的罕見癌症已有對應治療方式，不可忽視基因檢測重要性。

義大癌醫院副院長黃明賢說，另名60歲鐵工沒這麼幸運，這名男病患因出現類似中風症狀求醫，當時肺癌細胞已轉移至腦部，接受標靶治療後效果不明顯，病患考慮一段時日才接受罕見型肺癌檢測，確診後已經回天乏術。

肺癌連續9年高居國人惡性腫瘤死亡原因首位，肺癌中又以肺腺癌為主，即使不抽菸也會罹病。工作或生活環境的空氣品質不佳都有可能致病，在肺腺癌中，約5％左右病患罹患罕見肺癌，可靠基因檢測找到相對應藥物進行精準治療。

黃明賢指出，許多肺癌病患發現時已經晚期，數十年前，肺癌發現後一年以上存活率僅一成，現在進步到七成，台灣一年新診斷肺癌病人約1萬3千人，隨著醫學進步，在肺腺癌中，致病基因突變包含EGFR、ALK、ROS1、BRAF等罕見型肺癌，目前已有相對應的治療選項，有家屬病史的民眾可定期接受檢測以達預防效果。

為提升民眾對罕見肺癌的認識，義大癌醫院與台灣全癌症病友合作舉辦「罕見肺癌不擔心、精準治療不肺心」衛教巡迴展，今天上午由義大癌治療醫院院長洪朝明、副院長黃明賢、台灣全癌症病友連線理事長林葳媫共同揭幕。院方表示，衛教牆特展自今天起在1樓大廳展出至11月20日止。

義大癌治療醫院與全國全癌症病友連線舉辦「罕見肺癌不擔心、精準治療不肺心」巡迴展，...
義大癌治療醫院與全國全癌症病友連線舉辦「罕見肺癌不擔心、精準治療不肺心」巡迴展，院長洪朝明（中）、副院長黃明賢（左）、台灣全癌症病友連線理事長林葳媫（右）主持揭幕式，希望藉由活動讓病患更認識罕見肺癌。記者徐白櫻／攝影
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肺癌基因義大

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