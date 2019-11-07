肺癌連9年居惡性腫瘤之首 基因檢測可發現罕見癌
2019-11-07 14:59
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
南部一名32歲男性上班族平日不菸不酒，接受健檢卻發現罹患肺腺癌第4期，原本病情況控制得宜，一年後卻又發現癌細胞轉移，後來接受基因檢測確診為ALK罕見型肺癌，精準治療後返回工作崗位，也能重拾球拍恢復運動習慣。義大癌治療醫院副院長黃明賢表示，多型基因突變引起的罕見癌症已有對應治療方式，不可忽視基因檢測重要性。
義大癌醫院副院長黃明賢說，另名60歲鐵工沒這麼幸運，這名男病患因出現類似中風症狀求醫，當時肺癌細胞已轉移至腦部，接受標靶治療後效果不明顯，病患考慮一段時日才接受罕見型肺癌檢測，確診後已經回天乏術。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
肺癌連續9年高居國人惡性腫瘤死亡原因首位，肺癌中又以肺腺癌為主，即使不抽菸也會罹病。工作或生活環境的空氣品質不佳都有可能致病，在肺腺癌中，約5％左右病患罹患罕見肺癌，可靠基因檢測找到相對應藥物進行精準治療。
黃明賢指出，許多肺癌病患發現時已經晚期，數十年前，肺癌發現後一年以上存活率僅一成，現在進步到七成，台灣一年新診斷肺癌病人約1萬3千人，隨著醫學進步，在肺腺癌中，致病基因突變包含EGFR、ALK、ROS1、BRAF等罕見型肺癌，目前已有相對應的治療選項，有家屬病史的民眾可定期接受檢測以達預防效果。
為提升民眾對罕見肺癌的認識，義大癌醫院與台灣全癌症病友合作舉辦「罕見肺癌不擔心、精準治療不肺心」衛教巡迴展，今天上午由義大癌治療醫院院長洪朝明、副院長黃明賢、台灣全癌症病友連線理事長林葳媫共同揭幕。院方表示，衛教牆特展自今天起在1樓大廳展出至11月20日止。
留言