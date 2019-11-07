男耳下腫脹誤認是豬頭皮 影響進食才知腫瘤上身

2019-11-07 14:21 中央社 台南7日電



33歲王姓男子覺得左側耳下有點腫脹，以為是俗稱的「豬頭皮」，不以為意，結果腫脹未消失，反而影響咀嚼進食，就醫後才知道是腮腺腫瘤，接受開刀移除。

台南市立安南醫院耳鼻喉科醫師劉金瑞今天指出，王男2年前發現左側耳下腫脹，到地方診所看診，當時診斷是腮腺炎，也就是俗稱的「豬頭皮」，王男因患部沒有明顯疼痛，不以為意，放任不管。

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未料王男患部腫脹未消，1年多來明顯增大，影響咀嚼進食，才又就醫檢查，確診是腮腺腫瘤，腫瘤已有6公分，醫師推測王男發現患部腫脹時，腫瘤應該有2公分大小。

劉金瑞表示，人體有3對大唾液腺，分別為腮腺、下頜腺及舌下腺，都有可能長出腫瘤，以腮腺腫瘤最棘手，因腮腺處於掌管臉部表情肌肉的顏面神經會經過的位置，若遭到傷害，可能造成病患的嘴角歪斜、眼睛無法閉合、失明及單邊顏面肌肉完全麻痺等後遺症。

腮腺腫瘤可區分為良性及惡性，美國統計，每10萬人有5.5人罹患腮線腫瘤；部分良性腮腺腫瘤可能癌變，在臨床上通常建議及早手術移除，避免影響外觀及傷及顏面神經。

至於俗稱「豬頭皮」的腮腺炎，美國統計，每10萬人有5人罹患，較腮腺腫瘤低，這是一種病毒性的傳染疾病，可於1週至2週內緩解，若超過4週患部依舊腫脹，就要高度懷疑是否為腫瘤。