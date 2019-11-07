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機車停車場設置條件放寬 路外停車格統一規格

2019-11-07 14:10聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

國人利用機車通勤多，但在路外設置機車停車場，現行規範需比照小型、大型車輛必須臨接6公尺以上道路，交通部修正「利用空地申請設置臨時路外停車場辦法部分條文」，未來設置機車停車場僅需臨接3.5公尺道路；另各法規停車場格位大小不一，這次也明確規範各類車輛停車場大小，今起實施。

根據修正條文，申請設置臨時路外停車場基地供機車停放者，應臨接3.5公尺以上實際寬度之道路；供小型車停放者，應臨接6公尺以上實際寬度之道路；供大型車停放者，應臨接10公尺以上實際寬度之道路。但經地方主管機關認定無礙行車及安全者，其臨接之道路實際寬度，小型車得為5公尺以上；大型車得為6公尺以上。

另外，臨接道路未設置人行道者，停車場應自建築線至少退縮1.5公尺以上，若是兩側基地尚未開發且未留設人行空間，或兩側建築物無退縮且無設置騎樓等人行空間，並經地方主管機關認定無礙行人通行安全者，可以不用退縮。

過去平面是臨時路外停車場大小、車道寬度及曲線半徑規定，各法規不一致。交通部日前找相關單位討論後，針對實務上車輛、車型，明確訂定停車格位大小標準。包含大型車車位寬度4公尺以上，長12公尺以上；車道寬度10公尺以上；內側曲線半徑不得小於10公尺。

小型車方面，車位寬度2.5公尺以上，長5.25公尺以上；車道寬度單車道3.5公尺以上，雙車道5.5公尺以上；內側曲線半徑不得小於5公尺。機車車位寬度零點7公尺以上，長2公尺以上；車道寬度1.5公尺以上。

交通部修正「利用空地申請設置臨時路外停車場辦法部分條文」，未來設置機車停車場僅需...
交通部修正「利用空地申請設置臨時路外停車場辦法部分條文」，未來設置機車停車場僅需臨接3.5公尺道路；另各法規停車場格位大小不一，這次也明確規範各類車輛停車場大小，今起實施。本報資料照片
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停車場車道人行道

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