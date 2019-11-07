強力水柱噴飛護目鏡失明 內視鏡輔助手術讓他重見光明
2019-11-07 13:58
聯合報 記者趙容萱
／台中即時報導
57歲胡姓工人去年六月在雲林麥竂以高壓水槍清洗管路時，因工安意外強力水柱將他護目鏡噴飛，瞬間失明，角膜破裂縫合傷口出現角膜混濁，醫師評估傳統顯微鏡玻璃體視網膜手術無法順利進行，改接受內視鏡輔助切除玻璃體手術治療，如今矯正視力恢復到0.4。胡先生今天在妻子陪同下現身說法，他感謝醫師 張嘉仁醫治、家人的支持與照顧，讓他重見光明，現在他生活可以自理，還可以自行到公園運動，他也經驗分享，鼓勵其他患者勇於接受治療。
台中榮總一般眼科主任張嘉仁說，傳統玻璃體切除手術透過顯微鏡來獲得影像，需要患者的角膜清澈方可施作，內視鏡輔助玻璃體切除手術克服角膜混濁等限制，將直徑0.6-1.1mm的細管從鞏膜的小傷口進入眼球內。台中榮總眼科部自104年發展「內視鏡輔助眼內手術」以來，結合先進內視鏡影像，在醫師穩定、精確、熟練地操作下，執行逾百例內視鏡輔助下的眼科手術，統計治療成功率95%，平均住院天數約為2.5天，術後恢復良好。
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張嘉仁指出，胡姓工人因工作意外遭強勁水壓衝擊雙眼，造成雙眼角膜破裂、外傷性白內障、眼球前房及玻璃體出血與視網膜剝離，到院就診時雙眼僅剩感覺光線的功能，面對患者雙眼角膜破裂縫合傷口所造成的角膜混濁，傳統顯微鏡玻璃手術勢必無法順利進行，如果要採用傳統顯微鏡玻璃手術必須等待角膜移植；患者經過內視鏡輔助玻璃體切除手術的治療後，目前最佳矯正視力恢復到0.4，盼能持續改善，恢復到0.6。
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