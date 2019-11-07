台北國際旅展有好康 海科館限量開賣3館暢遊雙人套票

2019-11-07 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



台北國際旅展明天在台北南港展覽館登場，為期4天，基隆國立海洋科技博物館將推出3館暢遊限量雙人套票500元，另加贈海科館1日停車券。為了招徠遊客，海科館親善大使「北火熊」9日也會到展場，與參觀旅展民眾會面，並贈送優惠券和海科限量紀念品。

海科館今天表示，針對台北國際旅展推出的3館暢遊雙人套票，包括海科館主題館門票2張、海洋劇場門票2張、潮境海洋中心入場參觀券2張，原價740元，在旅展現場完成預購加碼送海科館1日停車券。

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主題館有八座常設展廳，兒童廳是讓小朋友最喜愛的展廳。3D IMAX海洋劇場有全國最大的3D螢幕，高度約7層樓高。設在潮境公園的潮境海洋中心有館內研究人員研究與復育成功的海洋生物，其中蘇眉魚是國內唯一公開展示的保育魚類。

海科館行銷賣點，強調海科館位在東北角國家風景區與北海岸國家風景區間，鄰近號稱台灣最美山海景致的八斗子火車站及深澳鐵道自行車、正濱漁港彩色屋、和平島地質公園以，晚上還可逛基隆廟口夜市，1日遊兼具知性與休閒的遊程，看山看海一次到位。