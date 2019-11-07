調日光節約時間 醫師：恐影響健康

2019-11-07 14:26 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



上週日美國夏令時間結束，將轉往冬令時間調慢1小時，把時間調快調慢初衷本是為節約能量，但近期醫學研究卻建議「別再把時間改來改去」，恐威脅到健康。醫學專家馬羅表示，轉往冬令時間會偏向晚睡晚起，減少晨光的吸收恐導致心臟病等疾病率上升，其次，時間制改變普遍減少約20分鐘的睡眠時間，增加肇事意外的風險。

生物鐘受影響

最近醫學界在JAMA期刊提出《論文研究》指出，適逢美國的日光節約時間（DST）在11月的第一個週末告終，DST初衷是為節省能源消耗、多把握夏季的太陽光，所以把夏令時間調快，以期人早睡早起，後續時間制再調慢成冬令時間（回標準時間），研究顯示，把時間調快調慢對生物鐘不是好事。

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《今日醫學網》報導，馬羅博士解釋，DST本身不影響人類健康作息，但是介於改變時間制的那陣子卻對健康有害，首先，夏令時間轉往冬令的短期內，會讓人類有明顯的晚睡晚起傾向（因為生理時間感覺變慢一小時），讓人類減低本該吸收的特定晨光量，而晨光對人體健康在醫學研究已是老梗，會牽涉到心臟病、中風等心血管疾病的發病率。

其次，時間制轉換短期內平均造成人類睡眠時間減少，多數人都做不到瞬間調整生理時鐘，會發生「該睡卻睡不著」的問題，平均損失的睡眠時間達20分鐘，這會讓人精神變差，肇事意外的風險些微上升。

醫呼籲時間制勿調

最後，《醫學健康網》也補充，DST轉換對本來就不太會調時差的人更不友善，生理時鐘與大腦結構息息相關，這些人的體能狀態與思維敏捷性會受到較明顯的影響，兒童與患有神經疾病的人多都屬這類。

對於醫學界的研究，專家多有共識「DST不是不好，調快時區也不是問題，但重點是調整時間制的那陣子會有影響」，意即要就永遠用DST時間、或是回到標準時間。不過，美國當局並未給予任何回應，但部分州從2015年開始就研議著DST廢除與否，這個時間制在聯邦法中，是能由各州自由決定的。

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