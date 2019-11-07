蔡英文加碼育兒津貼？教育部下午說明補助方案

2019-11-07 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／即時報導



總統蔡英文今日上午宣布，2至3歲幼兒若尚未就度幼兒園，可享有6000元育兒津貼，解決托育補助的空窗問題。她也說，政府將加速增辦「幼幼班」，讓更多孩子可以進入就讀。教育部說，今天下午將說明細部補助方案。

蔡英文今天出席新北市樹林區富雅幼兒園出席「小英總統陪你說故事」活動。針對托育準公共化正式上路後，2到3歲幼兒補助空窗期的問題，蔡英文表示，0－2歲幼兒，若是在托嬰中心或由保母照顧，現行每月有托育補助6000元，3－6歲的小朋友進入幼兒園，學費也有補助；但2－3歲幼兒，若仍由保母或托嬰中心照顧、未進入幼兒園，則無補助，導致家長在此空窗期的經濟負擔增加。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蔡英文表示，為解決托育補助空窗問題，一方面將快速增加2－3歲小朋友就讀的幼兒園「幼幼班」，且2－3歲幼兒若仍由保母或托嬰中心照顧、未進入幼兒園，可續領0－2歲的6000元補助。