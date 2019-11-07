肺阻塞年死5000人 國健署籲戒菸保健康

2019-11-07 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



民眾注意，吸菸或接觸二手菸會增加罹患肺阻塞的風險。衛福部國民健康署表示，據2018年國人死因統計，台灣每年有超過5000人死於肺阻塞（Chronic Obstructive Pulmonary Disease,COPD），平均每天約14人因此病故。國健署提醒，肺阻塞除了會有呼吸不適、行動困難等症狀外，也有罹患心血管疾病的風險，提醒國人及早戒菸並定期檢查。

今年11月20日為「世界COPD日」，為降低肺阻塞對國人的健康危害，國健署今邀請本土劇演員雷洪站台並播放其演出的戒菸短片，同時也請來成功戒菸的農友蕭登旺現身說法，鼓勵國人戒菸保健康。

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68歲住苗栗的草莓農友蕭登旺說，他在19歲時學會吸菸，雖家人常勸戒菸但未果，直到30幾歲時因喘致呼吸困難而戒菸，但兩年後又失敗，直到後來50歲時加入北管團學嗩吶，發覺抽菸影響肺活量，換氣不足高音吹不上去，而決定再度戒菸並成功至今。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事林慶雄表示，民眾常把咳嗽、有痰、呼吸會喘認為是吸菸後的正常反應、或是誤以為感冒而延遲就醫，但其實這已是肺阻塞的相關徵兆。民眾只要年過40歲，一旦發現走路會喘、咳痰量增加、持續久咳的症狀持續三周以上，（即咳、痰、喘）應提高警覺，盡早至醫院胸腔內科進一步檢查。