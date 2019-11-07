杭菊花海盛開 苗栗銅鑼邀民眾賞菊品芋頭
2019-11-07 12:05
聯合報 記者彭宣雅
／即時報導
苗栗銅鑼鄉農會11月9至10日在九湖休閒農場舉辦「菊祥如芋」活動。
苗栗縣銅鑼鄉杭菊花季每年都在11月展開，為期約3至4周，今年杭菊將於11月中旬盛開，一年一會，暮秋的九湖台地，數十公頃嬌媚、淡雅的杭菊在大地綻放，歡迎各地遊客共襄盛舉。
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農委會農糧署北區分署表示，苗栗銅鑼鄉為國內杭菊主要生產地，為協助杭菊產業發展並確保品質安全，除輔導產銷班注重田間栽培管理外，也改善杭菊栽培環境，銅鑼鄉農會今年輔導5公頃的杭菊申請產銷履歷驗證中，調整農業的整體性結構。
北區分署表示，除了杭菊外，銅鑼鄉中平地區由於土壤、氣候等先天條件良好，栽種芋頭面積96公頃，引用具含有石灰質的後龍溪水灌漑，故栽種的芋頭香Q鬆軟品質優良，為進一步把關芋頭的用藥安全，也加入「農作物農藥殘留監測與管制暨農作物化學質譜快檢計畫」，確保芋頭農藥殘留符合相關標準。
北區分署表示，今年銅鑼鄉杭菊栽培面積多達30多公頃，遍植九湖村、樟樹村、竹森村、中平村和新盛隆等地，花況分散在各村，民眾把握杭菊盛開期間前往賞花。
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