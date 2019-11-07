避免笑氣遭濫用 食藥署加強管理力道
2019-11-07 12:04
聯合報 記者楊雅棠
／台北即時報導
食品藥物管理署今公告「一氧化二氮」（笑氣），將從食品原料管理，改列為食品添加物管理，避免笑氣濫用者容易取得。
一氧化二氮俗稱「笑氣」，常溫常壓下為無色、無味氣體，是短效的吸入性全身麻醉劑。有些人會利用笑氣產生欣快的特性，濫用吸食。食品中常見於咖啡拉花用的鮮奶油泡，以及各類漂浮飲品，作為起泡劑使用。
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食藥署食品組科長廖家鼎表示，一氧化二氮用於食品中對人體並無太大的危害，但為避免笑氣濫用者容易取得，因此將一氧化二氮從食品原料管理移列為食品添加物管理，以掌握業者流向資料，加強管理力道。
廖家鼎表示，列為食品添加物管理後，除依照規定之使用範圍、用量標準及使用限制，於產品之容器或外包裝明顯標示「限於食品製造或加工必需時使用」等文字外；也依據世界衛生組織之食品添加物專家委員會（JECFA）的相關規定，將一氧化二氮的純度從97％提升到99％，要求更嚴格。
廖家鼎說，業者如未依規定標示，依食安法第47條第8款處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；標示不實者，依同法第45條，處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。
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