門診減量未達標八成在北部 總核扣健保逾億元

2019-11-07 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



衛福部健保署要求區域級以上醫院門診減量，，否則不給付相關健保費，今年第二季醫學中心全達標，但仍有13家區域醫院沒達標，其中八成位於北部，所在地也並非偏鄉地區，全體未達標醫院共遭健保署核扣超過1億元。

據健保署資料．108年4至6月門診減量2%執行情形，19家醫學中心全數達標，69家區域醫院中56家達標，但仍有13家沒達標，其中8成未達標者位於北部、中部及南部未達標者各占一成，總共核扣金額達1.03億元，單家核扣最高金額達5500萬元。

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健保署署長李伯璋表示，針對未達目標區域醫院，除予以核扣外，同時也有給予醫院輔導。區域醫院未達標原因可能與地處偏鄉，民眾就醫習慣集中至該院有關，但以第二季未達標醫院而言，由於並非偏鄉醫院，所以研判可能是醫院本身經營策略所致。

但李伯璋坦言，單改變醫院難以順利執行大醫院門診減量，民眾就醫習慣也必須跟進，「醫師是患者最好的老師」，醫護人員可適時教育民眾輕症可就近於診所就醫，不僅能省去排隊等待時間更能省錢。健保署也提供雲端病例服務，方便診所醫師查閱民眾於大醫院檢查影像，壯大基層診所實力。

健保署醫務管理組組長李純馥說，為避免大醫院門診減量影響重症或偏鄉地區民眾就醫，本就有將重大傷病（含罕病）、急診、門診手術等排除於門診減量範圍，須減量者多是輕症者。

李純馥表示，目前總體門診已下降約5％，醫院就診人次明顯減少、基層診所就醫民眾漸漸增加，為鼓勵大醫院響應，協助患者轉診至基層診所，該患者即不算門診數。

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