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曾被「張老師」救回 她成為全台首位視障心理師

2019-11-07 11:56聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

「15歲發現腦瘤，我很想死。」全台第一個視障心理師朱芯儀今天在張老師基金會50周年記者會分享，她曾受求助，長大後立志成為助人者，不過曾因身障身分碰壁，無法投入諮商工作。她感謝張老師基金會成就了她的「第一次」，如今已擔任心理師9年。

朱芯儀說，她15歲罹患腦瘤，17歲開啟視障人生，數度想尋死，就讀大學、研究所期間都在張老師的陪伴下度過。不過在報名投入成為張老師的過程中，因身障身分被拒。她不斷找承辦人員懇談，終於成為張老師。

成為張老師後，所遇挑戰仍不少。朱芯儀說，她還是新手諮商師時，有人心懷不軌打來騷擾，對著她說猥褻之詞，讓她陷入恐慌，不知如何走下去。不過當時隊上的督導告訴她，撥打進來的人別有所圖，當然可以合理回絕。

視障的框架沒有限制朱芯儀，反倒給她更好的橋梁，讓她能走進服務對象的內心世界。她說，視障反而是不錯的特質，因為被諮商者不擔心被諮商師的眼光影響，受諮商時也不用做出什麼表情，反而更輕鬆自在。

朱芯儀說，身體有傷口，可用紗布包，但心裡的傷口無論怎麼裝飾，一碰觸仍痛不欲生，她也有這樣的切身經驗。「唯有敞開，藥才能進來，別人的幫助才能進來，傷口才能化成疤痕。」她說，張老師的工作，就是給每個人這樣的祝福，幫助他們復原。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

張老師基金會慶祝50周年，全台第一個視障心理師朱芯儀分享她的工作經驗。記者潘乃欣...
張老師基金會慶祝50周年，全台第一個視障心理師朱芯儀分享她的工作經驗。記者潘乃欣／攝影
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視障身障

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