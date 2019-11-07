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大樹秘境麵包店當家土司背後有梗 看民間基金會如何創新公益能量

2019-11-07 13:56文／ 陳云曦

位於高雄大樹鄉的一勾堂烘焙坊，是許多網友口耳相傳的「秘境麵包店」，除了搶眼的純白文青風建築外觀吸引遊客駐足，獨家販售的「紅藜果香圓頂土司」更讓許多麵包控聞香探訪，但不少民眾可能不知道：「紅藜果香圓頂土司」的背後，有一個高關懷孩子的成長故事，以及民間基金會想扶持其他社福團體的夢想。

土司的創作者林武昌今年18歲，原本他因為家庭功能失衡、經濟狀況不佳等因素對未來很茫然，前年加入高雄飛揚福利服務協會與頂新和德文教基金會攜手設立的烘焙班後，他的作品不僅拿下基金會舉辦的2018年烘焙錦標賽最佳吐司獎，還成為一勾堂的當家商品。

一勾堂不是普通的咖啡店，而是長期協助高關懷孩子的飛揚協會與頂新和德文教基金會合作推動「將才學堂烘焙技職教育計畫」的夢想基地。

圖／陳云曦 提供
圖／陳云曦 提供
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翻轉社福 擁有更多力量才能幫助更多人

飛揚協會協助孩子們職涯探索找到自我、將才學堂則進一步提供師資設備、免費為孩子們培訓烘焙技能，學有所成的孩子還會進入「一勾堂」就業。

不過，頂新和德基金會在計畫推展過程中也發現，傳統社福團體倚靠大眾、企業捐款，但善款總是隨著市場經濟狀況起起伏伏，一旦景氣不佳，不少小型公益社團更只能咬牙苦撐，「要幫助更多孩子、必須先讓更多社福團體自立茁壯。」

圖／陳云曦 提供
圖／陳云曦 提供
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「我們觀察到，社福團體要轉型的最大障礙就是缺乏技術能力；而自立共好，才是社福公益的最終目標。」頂新和德文教基金會創辦人魏應充認為，除了傳統的資金挹注，更應該提供社福團體系統化培訓與專業師資，協助他們培養所需的管理與營運知識、產品開發能力等，「實質的支持力量，才能開創社福團體永續經營模式。」而一勾堂目前正成為這項計畫的新起點。

揪團共榮 「自立共好平台」號召向善新能量

頂新和德文教基金會過去透過食公益捐助計畫所合作的社福團體有50多家，並且持續增加中。為了進一步推動自立共好計畫，基金會以「食公益」為根本，於2019年10月底上線「自立共好平台」，希望號召更多社會大眾、企業加入，一起成為社福團體後盾，提供公益創新的能量。

「自立共好平台」目前持續聚焦「食」領域，除希望能募集「餐飲業師志工」，廣邀具餐飲專長者擔任業師志工，一起協助餐飲類庇護工場外，也希望能募集「企業職缺」，召集餐飲領域之公司行號或餐廳，提供相關職缺給參與計畫的公益團體，讓高關懷者有更多就業機會。

平台網址： http://fc.hedefoundation.org.tw

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