殺菌液蛋不得驗出沙門氏菌 新規定明年元旦上路

2019-11-07 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



食藥署訂定液蛋衛生標準，將於明年元旦上路。本報資料照片 分享 facebook 因液蛋引發的食安問題獲得重視，食品藥物管理署今天公告「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」等相關規定，明訂破殼蛋不得作為液蛋原料蛋，以及殺菌液蛋與未殺菌液蛋之微生物限量。規定將自明年元旦上路，違者最重罰300萬元。

2017年萇記泰安遭檢調查獲以逾期蛋、破殼蛋混製成液蛋產品，之後又爆出元山蛋品使用過期破殼、長蛆蛋混製蛋液。今年又有北台灣雞蛋大盤商「永成蛋品」的液蛋因驗出沙門氏桿菌，引發食安問題。

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食藥署食品組科長廖家鼎表示，近年黑心液蛋事件頻傳，因此訂立標準以加強管理。他表示，可作為液蛋原料的僅有蛋殼完整無裂痕的蛋，以及蛋殼雖受損而蛋殼膜完整的裂殼蛋，破殼蛋則不得作為液蛋原料。

新規定中也針對沙門氏菌和生菌數訂定限量標準。廖家頂表示，液蛋分為殺菌及未殺菌兩種，殺菌液蛋一般用來做提拉米蘇、美乃滋等含生蛋的食品，高溫烘焙的蛋糕則使用發泡性較好的未殺菌液蛋。其中殺菌液蛋中不得檢出沙門氏菌，未殺菌液蛋的生菌數限量為106 CFU/g以下。

除了訂立液蛋衛生標外，食藥署也公告「液蛋產品標示規定」，明定包裝液蛋產品需標示是「殺菌」或「未殺菌」的液蛋；未殺菌液蛋產品也要註明「本產品須使用於生產經充分加熱或其他足以達到有效殺菌之食品」等相關醒語，確保衛生安全。

廖家頂表示，食藥署及地方衛生單位將不定期進行查核，若違反違反衛生標準或未依規定標示，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。