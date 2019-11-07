盤點各大交通穆斯林友善措施 這服務區全設免治馬桶

觀光局統計，近年一年約有17萬名穆斯林遊客來台，若想要讓旅次如期倍增，大眾運輸系統是否有友善穆斯林設施就格外重要。

目前共有四個國際機場（桃園、松山、台中、小港）、五個車站（台北、松山、桃園、高雄以及花蓮）、兩個高鐵站（台中、台北）和七個國道服務區（關西、泰安、西螺、清水，關廟、東山、古坑）設有祈禱室。

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桃園機場說，第一航廈就有兩個，第二航廈也有兩個，每天使用約500人次，回教徒約占兩成。

台鐵局自2015年起配合建構穆斯林友善環境，不過經查，台北站每月使用祈禱室最多近70人次，平均一天使用約兩到三人次，也尚可因應周末移工禮拜需求。

高雄、花蓮、桃園以及松山等台鐵大站也有設置穆斯林的祈禱室，使用頻率更低，高雄一個月平均約60人、桃園約30人、花蓮設置至今幾乎無人使用。台鐵了解得知，穆斯林眾會自行尋找習慣處所進行禮拜，未來再視各車站狀況及需求持續檢討。

至於如廁環境，高公局表示，國道15個服務區都有穆斯林友善廁所，如果沒有免治馬桶，也有洗滌器。其中關西服務區已經全部採用免治馬桶，共有150多個免治馬桶，不只方便穆斯林遊客使用，許多民眾也非常喜歡。泰安、西湖、清水、關廟、古坑休息站則配有小淨設施。台鐵說，台北、松山、桃園、高雄以及花蓮等站也有淨下設施。

高鐵表示，目前台北和台中設有淨下設施，特別在台中站祈禱室一旁的無障礙廁所，除打造了不銹鋼平面式洗腳池和折合椅，方便年長或行動不便的旅客使用，一旁並增設有洗腳及淨下溫水沖洗器和烘乾機等設施，方便穆斯林旅客在禮拜前得以進行完整的淨身儀式。

至於食物方面，高公局說由於無法強制業者一定要進行認證，不過現在包括清水、南投休息站都已經有提供穆斯林友善餐點。

桃機則表示，為滿足中外的旅客需求，第一航廈管制區外B1新東陽特別規畫各國風味的餐飲選擇，藉由委託「中國回教協會」輔導美食廣場的「台北中東料理坊」餐飲專櫃，取得穆斯林認證標章。餐飲製作過程、食材、廚房、器具、餐具，甚至儲藏室都要合乎伊斯蘭教規定，也需參加穆斯林餐飲認證訓練講習課程。