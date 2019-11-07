夜市小吃怕怕 穆斯林遊客愛逛101、泡溫泉

觀光局明年要推出倍增計畫，希望增加穆斯林遊客來台意願。馬來西亞的回教徒占60%左右，不過有導遊透露，馬來西亞回教徒對於來台旅遊還是充滿憂心。

該名專門在帶穆斯林遊客的馬來導遊表示，以馬來西亞人為例，只有華僑會比較熟悉國內的電影或是明星，當地回教徒對台灣較為陌生，「不熟悉自然沒有來台意願」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

另穆斯林擔心飲食及如廁環境。該導遊說，穆斯林需要淨身，廁所要具備淨下設施，也就是水管（手沖器）或是免治馬桶，「偶爾會在車站看到，飯店則不一定有」，祈禱室也是關鍵。他說，觀光局要增加穆斯林遊客，需要長期宣傳，才會讓穆斯林遊客知道「台灣的門檻在哪」，適不適合、放不放心前來旅遊。

至於穆斯林遊客來台最喜歡的景點，該名導遊說，馬來人仍對北部比較有信心，通常會安排四到五天的「都市型旅遊」，最愛去泡溫泉還有台北101逛街；若是選擇「鄉村型旅遊」，則偏愛去宜蘭的休閒牧場、野柳女王頭、九份跟淡水。至於夜市，因為是庶民美食，無法明顯辨別是否添加豬肉，穆斯林遊客不會去。

創新旅行社董事長李奇嶽則表示，穆斯林遊客若是自由行，很多都是家庭旅遊，住宿喜歡自己煮，所以會找有小廚房的空間，但台灣的飯店住宿通常不太有這種設備。