1980張老師專線走過半世紀 服務對象轉為中年人
2019-11-07 10:57
聯合報 記者潘乃欣
／台北即時報導
超過500名「張老師」組成的諮商專線「1980」，在台走過50年，輔導319萬人次，推廣心理教育也普及2131萬人。張老師基金會今舉行記者會慶祝成立50周年，也宣布雲端系統升級。基金會統計，1980的主要服務對象也由青年轉為中年族群。
張老師基金會由中國青年救國團成立，董事長葛永光表示，1980原以服務青年為主，不過近幾年統計顯示，張老師主要服務對象是31至39歲族群，其次是41至49歲，然後才是青少年。性別上以女性為主，不過越來越多男性也來尋求協助。
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張老師基金會表示，2001年啟用1980專線後，近十年有民眾反映「電話好難打，都打不進去」。今年12月起，民眾若撥打1980遇占線，系統可直接轉接到別縣市的系統，及時幫助更多民眾走過低潮。各縣市本來只有2至8條線，未來增為全國55條線同時服務。
明新科技大學工學院院長呂明峰到場分享，他求學時期和父親關係不好，曾想過要輕生，40年前決定到張老師之家尋求服務。他一開始不想承認自己來求助，只說「想了解張老師在做什麼」，所幸當時的「張老師」耐心引導、陪伴他，讓他開始願意傾訴自己的煩惱，為當時的情緒找到出口。
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