穆斯林遊客從20萬人次高峰下跌 觀光局要推倍增計畫
響應新南向政策，中央地方積極建置穆斯林友善旅遊環境，不過效果不如預期。穆斯林遊客從2015年的20萬人次高峰逐漸下降，現在每年約17萬人次來台。對此，觀光局表示有持續培養接待人材生力軍、鼓勵旅行社提出穆斯林旅遊產品，也增加穆斯林遊客的宣傳行銷，明年還將首度推出穆斯林遊客倍增計畫。
陸客不來，我國持續尋找境外客源，但新南向的穆斯林遊客也減少。據觀光局調查，2015年穆斯林來台人次達到20萬高峰，隨後逐年下降，去年約17萬人次。觀光局表示，推動提升穆斯林遊客來台，將是觀光重點政策之一，穆斯林遊客倍增計畫正研擬中，先進行國內、穆斯林市場對話，最快今年底前提出預期的目標數字。
靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，穆斯林人口主要在馬來西亞、印尼、中東以及非洲，又以馬來西亞、印尼最多。以亞洲來說，從印尼來台灣玩，比到日本、韓國近，台灣相較有區域優勢，新加坡的穆斯林旅遊人數就達到百萬；從友善旅遊環境來看，台灣今年獲得非穆斯林國家穆斯林友善旅遊國度第三名，僅次於新加坡、泰國，跟日本、英國同等級，是穆斯林旅遊很不錯的環境。
不過黃正聰表示，目前全台清真認證的餐廳只有200多家，等於平均要跑100公里才有下一家適合的餐廳。如果真的要非常友善，甚至讓穆斯林可以來台自由行，應該要以1000家清真認證友善餐廳為目標。
觀光局表示，今年在印尼雅加達成立台灣觀光局諮詢服務處，也考慮將服務處改為觀光局派駐的辦事處，全面提升行銷動能。相關策略還包括推動地方政府、國家風景區推動穆斯林旅遊建議行程，鼓勵旅行社開發穆斯林旅遊商品，也輔導東南亞新住民、僑外生成為觀光產業接待生力軍，鼓勵國內餐飲設施成為接待穆斯林餐飲環境。
宣傳行銷部分，持續邀訪穆斯林媒體、意見領袖、電視隊及節目製作團隊等來台取材，提升台灣旅遊知名度，並持續參加馬來西亞、印尼、新加坡及中東等穆斯林國家旅展。
觀光局指出，目前已有看到一些提升，像是今年秋季馬來西亞旅展，跟穆斯林的旅行社合作，銷售達到1千多套旅遊產品，尤其穆斯林旅遊通常是家庭一起出遊，所以人數通常是4人以上。
留言