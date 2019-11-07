光棍節住五星、免費吃大餐！這些飯店超狂 搶直播開賣
2019-11-07 10:27
聯合報 記者羅建怡
／即時報導
2009年由電商平台崛起的「雙11購物節」，至今已不再只是網購業的專屬戰場，業者紛針對光棍節推出促銷優惠，積極開發單身商機，其中，飯店搶進住玩吃優惠，也藉此強化電商平台。
雲朗觀光集團今年首度舉辦雙11線上快閃搶購活動，旗下雲品溫泉酒店、翰品酒店(新莊、花蓮、高雄)、兆品酒店(嘉義)，於11/11的上午11：11限時在各飯店官方FB平台直播開賣，翰品酒店新莊、高雄、與兆品酒店嘉義，推出兩人入住每人1,111元、雲品溫泉酒店主打入住雲品加人加價只要1,111元起、翰品酒店花蓮買一張西式自助晚餐券，加贈三溫暖券及歡樂森林券各一張等優惠；同時，礁溪兩館也打出餐飲優惠，礁溪兆品酒店線上首賣「脆皮脂香鴨二吃」優惠券、品文旅礁溪則線上開賣「溫泉Pizza四人套餐」，每套都1,111元。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
台北王朝大酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET於11/11當日，四個用餐時段都有優惠，只要身份證字號有五個1，就能免費吃大餐，四個1享有該時段3折優惠、三個1享有5折優惠，僅需另負擔服務費。每個餐期限量111位，名額有限，建議提早訂位。
美麗信雨林餐廳則祭出長達一個月的光棍美食月活動，即日起到11月30日推出「光棍美食月海鮮吃到飽」限時活動，雨林餐廳不分平假日推出「1+1雙人用餐」享85折優惠，「1+1+1+1四人同行好康」享75折；此外，11月11日(一)當日兩人同行用餐1,111+10%(價值最高NT$1,936)。
留言