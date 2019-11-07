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陸版誠品「被關門」…官方稱整頓違建 其實原因不單純

光棍節住五星、免費吃大餐！這些飯店超狂 搶直播開賣

2019-11-07 10:27聯合報 記者羅建怡／即時報導

2009年由電商平台崛起的「雙11購物節」，至今已不再只是網購業的專屬戰場，業者紛針對光棍節推出促銷優惠，積極開發單身商機，其中，飯店搶進住玩吃優惠，也藉此強化電商平台。

雲朗觀光集團今年首度舉辦雙11線上快閃搶購活動，旗下雲品溫泉酒店、翰品酒店(新莊、花蓮、高雄)、兆品酒店(嘉義)，於11/11的上午11：11限時在各飯店官方FB平台直播開賣，翰品酒店新莊、高雄、與兆品酒店嘉義，推出兩人入住每人1,111元、雲品溫泉酒店主打入住雲品加人加價只要1,111元起、翰品酒店花蓮買一張西式自助晚餐券，加贈三溫暖券及歡樂森林券各一張等優惠；同時，礁溪兩館也打出餐飲優惠，礁溪兆品酒店線上首賣「脆皮脂香鴨二吃」優惠券、品文旅礁溪則線上開賣「溫泉Pizza四人套餐」，每套都1,111元。

台北王朝大酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET於11/11當日，四個用餐時段都有優惠，只要身份證字號有五個1，就能免費吃大餐，四個1享有該時段3折優惠、三個1享有5折優惠，僅需另負擔服務費。每個餐期限量111位，名額有限，建議提早訂位。

美麗信雨林餐廳則祭出長達一個月的光棍美食月活動，即日起到11月30日推出「光棍美食月海鮮吃到飽」限時活動，雨林餐廳不分平假日推出「1+1雙人用餐」享85折優惠，「1+1+1+1四人同行好康」享75折；此外，11月11日(一)當日兩人同行用餐1,111+10%(價值最高NT$1,936)。

雙11光棍節當日，身份證字號有五個1，就能免費吃大餐。圖／王朝大酒店提供
雙11光棍節當日，身份證字號有五個1，就能免費吃大餐。圖／王朝大酒店提供
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雲品溫泉酒店「歡聚快閃」，每房第三人起享「+1不孤單優惠價 1111元」(未稅)...
雲品溫泉酒店「歡聚快閃」，每房第三人起享「+1不孤單優惠價 1111元」(未稅) 。圖／雲朗觀光集團提供
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美麗信花園酒店雨林餐廳11月全月推出「光棍美食月海鮮吃到飽」。圖／美麗信花園酒店...
美麗信花園酒店雨林餐廳11月全月推出「光棍美食月海鮮吃到飽」。圖／美麗信花園酒店提供
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