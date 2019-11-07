兒醫物流中心 石崇良：本月中之前公告、年底前上路
2019-11-07 09:28
聯合報 記者簡浩正
／台北即時報導
對於兒醫物流中心何時成立、醫藥材盤點、簡化專案申請流程等議題。衛福部醫事司長石崇良表示，自6月共識會後，近期部內工作小組已召開多次審議會，商請台大兒童醫院院長吳美環主持，並找來學者專家討論哪些必要兒童藥品、醫材容易短缺並列冊。
在兒醫物流中心部分，石崇良說經部內研議後，11月中之前將公告「困難取得兒童用藥調度平台」計畫，從台大、馬偕、中國附醫、彰基四家兒童醫院中擇一來擔任平台執行者，統整兒童醫材、藥物、藥劑等後續調度，並預計今年底前正式上路。
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石崇良說，此平台執行醫院，將負責調度、進口與通報三面向。調度包含用量少藥物需求、保存與分配，避免一次採購過多的量導致過期、浪費；進口則是如遇到廠商已不生產的藥或醫材時，來代辦採購；通報則以該需求品項即將缺乏時，回報並啟動採購，避免無貨可用。
而在專案申請流程上，食藥署醫粧組科長鄭啓慧表示，為提升藥物專案申請時效，在與藥品組協調後，醫療機構申請醫材專案進口（含兒童醫材），現已改為可平行送審。即醫院端在專案送院內人體研究倫理審查委員會（IRB）時，免等待審核期，可同時送件食藥署，食藥署將同步審查，避免耗時。但最後仍須經IRB核准後，始得使用該專案品項。
此外，鄭啓慧說，專案申請目前採專人速辦、若有缺件會直接以電話告知，該專案若符合「重大危急」案件，只要資料齊全下，約七天就能審核完畢，現應無延宕至兩、三個月才審核完的個案，可能是有補件聯繫不上、或加上院內採購等流程而拉長時間。
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