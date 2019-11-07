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獨／兒童醫材短缺改善？ 兒科醫師：未有明顯感受

2019-11-07 09:27聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

聯合報今年曾報導過台灣兒童醫材缺乏的問題，當時衛福部承諾會統整兒童藥品、醫材短缺清單，並檢視專案申請流程。不過五個月過去，臨床兒科醫師未明顯感受改善，有也醫師反映最近專案申請醫材，仍等了三個多月才拿到貨。

兒科醫師一直反映，部分兒童所需醫材、藥品等因需求量較少，所以有廠商不再生產等狀況，出現長期短缺，質疑「連武器都沒有，醫師如何打仗？」經報導後，引起民眾、醫界討論，國衛院也於6月1日舉辦改善兒童醫藥短缺共識會討論。當時出席的衛福部官員表示會召開諮議會，統整兒童藥品、醫材短缺清單；醫事司長石崇良也曾說要成立兒醫物流中心等平台，協助醫院採購及調度。

不過，臨床兒科醫師覺得情況沒有改善。兒童心臟病基金會執行長、台大醫院小兒心臟科主治醫師王主科說，兒童心血管手術中，有一種用來阻斷多餘血管所需的螺旋線圈（Coil），此為非常基礎的材料也缺貨。詢問後才知國內廠商不再生產，他目前僅能用類似品來替代，「這不應該是常態」。

王主科說，最近雖多一款兒童適用的白金支架通過健保給付，但僅限於主動脈使用，用在肺動脈就得自費，這組心導管加上耗材需近15萬元，但至少有貨可供。

台大醫院小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任呂立表示，就他所知，目前兒童醫材仍有缺貨狀況，新生兒醫材缺貨最嚴重。由於他是透過加護病房主任去調度，到底「缺多大」，他並不清楚。

至於透過專案向衛福部申請醫材，王主科說，他沒有感受到流程簡化，過程仍耗時。

王主科舉例，近日有名在幼兒時期曾做過肺動脈手術患者，因隨著身體成長，肺動脈瓣膜會有逐漸狹窄、逆流的問題，需在半年內更換新的瓣膜；他向食藥署專案申請韓製肺動脈瓣膜（Pulsta），包含專家意見等審查近兩個月，加上院內採購流程，程序走完三個多月才拿到貨。

王主科表示，院內仍有十多名個案需更換這種瓣膜，希望食藥署對專案的審查速度加快。

台灣部分兒童醫材長期短缺，衛福部表示會研議並成立兒醫物流平台調度等做改善，不過五...
台灣部分兒童醫材長期短缺，衛福部表示會研議並成立兒醫物流平台調度等做改善，不過五個月過去，台大小兒心臟科主治醫師王主科表示，未明顯感受到上述問題有所改善。記者簡浩正／攝影
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醫材醫師台大醫院

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