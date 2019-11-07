親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

大選維安搶先看 總統候選人及配偶百萬座車曝光

爸爸被網友酸爆…顏寬恒為何從憤怒變開心？

本周五到周日 高雄、南投看懸日美景

2019-11-07 09:20聯合報 記者董俞佳／即時報導

在高雄及南投的民眾周五到周日傍晚可以到中央氣象局的建議地點，欣賞美麗的懸日景象。

氣象局的預報指出，11月8日到10日傍晚5時許至6時許，在無雲遮下將可觀看到懸日景象。地點在高雄市青年一、二路 （民權一路以西） 及南投縣民族路（南陽路以西）。預報期間，夕陽逐日較前1日約晚2至3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前1日稍低。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。

氣象局說提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，大家在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

氣象局也持續舉辦打卡報懸日活動，打卡有機會得奬金。https：／／www.cwb.gov.tw／Data／upload／astronomy_201908.pdf

高雄市、南投縣懸日預報。圖／中央氣象局提供
高雄市、南投縣懸日預報。圖／中央氣象局提供
分享

懸日氣象局預報

相關新聞

今年秋天比較涼是個「誤會」 天氣小編分析給你聽

2019-11-07 07:46

彭啟明：周末轉乾回溫 下周冷空氣有增強趨勢

2019-11-07 08:04

南部空品今「橘色警報」 高屏恐瞬間紅害

2019-11-07 05:37

消費者權益報導 聯合報系囊括6大獎

2019-11-06 23:45

《不要去臺灣》10大景點出爐！快跟上來趟說走就走旅程

2019-11-06 20:38

兒醫物流中心 石崇良：本月中之前公告、年底前上路

2019-11-07 09:28

獨／兒童醫材短缺改善？ 兒科醫師：未有明顯感受

2019-11-07 09:27

醫養合一／長照制度 應首重資源無縫接軌

2019-11-07 00:20

醫養合一／大健康4.0 科學長照更有效率

2019-11-07 00:15

果汁斷食排毒? 營養師：小心糖過量

2019-11-07 00:15

長照、醫療不斷鏈 醫養合一是解方

2019-11-07 00:11

Uber條款輔導至月底 不再展延

2019-11-07 00:09

中西醫一起治 延緩失智嚴重失能

2019-11-07 00:09

白內障手術後 暫時別揉眼、搬重物

2019-11-07 00:03

測眼疾雙鏡搞定 許明木獲頒花蓮醫奉獎

2019-11-07 00:00

重訓只練上半身 當心血管硬化

2019-11-06 23:59

燙傷快沖水 別再用偏方

2019-11-06 23:50

健康你我他／洗完澡塗凡士林 降低痛癢症狀

2019-11-06 23:38

歌舞冰上將登台 奧運選手上秀

2019-11-06 23:25

國小四、五年級女生的最愛 網友一面倒推「角落生物」

2019-11-06 21:21

鄉民正義助長網路霸凌 精神醫：個人要建立心理防火牆

2019-11-06 19:18

長照有議見／陳亮恭：醫療、長照無縫接軌 快速是關鍵

2019-11-06 18:47

長照有議見／張育美：大健康4.0導入AI 讓長照很科學

2019-11-06 18:46

長照有議見／醫療長照不斷鏈 「5G」將服務直接送進家

2019-11-06 18:46

境外移入登革熱全國達百例 屏縣半月增3例

2019-11-06 18:00

影／嘉義長庚首例糞菌移植術 大學生糞水移植救腸炎患者

2019-11-06 17:18

影╱深蹲姿勢正確嗎？台科大研發AI系統幫糾錯

2019-11-06 17:10

換車新潮流！10大CP值最高「國民機車」 霸氣登榜

2019-11-06 17:05

演奏姿勢對小提琴家非常重要 改善小提琴姿勢的10種小偏方

2019-11-06 16:19

健身只練上半身 當心血管硬化風險

2019-11-06 16:17

4年跑10萬公里！馬國學生馮業輝縮時攝影分享台灣之美

2019-11-06 15:59

果汁斷食排毒正夯 營養師警告小心攝取過多糖分

2019-11-06 15:41

鄒族白色恐怖歷史繪本16年後再版 加入族語有聲書

2019-11-06 15:15

還傻傻相信雞肉都打生長激素？專家破除謠言教你挑好雞、吃好雞！

2019-11-06 14:38

聽障智慧背心獲獎 營造安全便利工作環境

2019-11-06 14:36

甩掉米蟲標籤！新北市630所學校受惠、農友還可放寒暑假

2019-11-06 14:27

門諾醫師許明木致力兒童視力治療 獲頒醫療奉獻獎

2019-11-06 13:44

「不要去台灣」影片逆向操作成功！觀看量破210萬大關

2019-11-06 13:24

最美公路票選 今天起跑

2019-11-06 13:03
看更多

熱門文章

醫院5大忌諱 「沖煞」真有科學根據

2019-11-06 10:00

婚前女要求200萬訂金待房登記她名下再還 男問：合理嗎？

2019-11-06 18:51

好市多麵包切開有「藍黴」？ 網友險誤食塑膠粒

2019-11-06 13:27

美女空姐掰了！華航2020月曆紅龜粿登封面 6內頁搶先看

2019-11-06 12:57

愛情長跑換來一句「到此為止！」這些星座有苦衷

2019-11-06 14:37

下雪了！10萬根竹籤染白國際級沙丘 打卡熱點網路爆紅

2019-11-06 12:24

4年跑10萬公里！馬國學生馮業輝縮時攝影分享台灣之美

2019-11-06 15:59

最低只要400元！ITF旅展必搶29家吃到飽優惠餐券全攻略

2019-11-06 18:42

46歲女蕁麻疹反覆發作癢到睡不著 中醫一周助改善

2019-11-06 12:34

ITF將登場！15家航空優惠懶人包 台北飛河內來回99元起

2019-11-06 15:25

健身只練上半身 當心血管硬化風險

2019-11-06 16:17

好市多上架這款iPhone 11防摔殼 售價竟然只要官網一半

2019-11-06 22:37

台鐵成功追分段鐵路雙軌化 受影響車次一覽表

2019-11-06 12:07

今年秋天比較涼是個「誤會」 天氣小編分析給你聽

2019-11-07 07:46

影╱深蹲姿勢正確嗎？台科大研發AI系統幫糾錯

2019-11-06 17:10

屁股扁又塌 物理治療師教你三招練出蜜桃臀

2019-11-06 11:28

換車新潮流！10大CP值最高「國民機車」 霸氣登榜

2019-11-06 17:05

東京大阪單程700元起！樂桃超狂優惠11/6晚上9點開賣

2019-11-06 12:24

一晚2千有找！ITF旅展31家五星級飯店 住宿優惠總整理

2019-11-06 21:42

《不要去臺灣》10大景點出爐！快跟上來趟說走就走旅程

2019-11-06 20:38

只送不賣！ 麥當勞外送滿額贈「麥麥經典杯套」

2019-11-06 23:56

哪條公路是你心中的NO1？票選活動上線

2019-11-06 11:10

每日星座運勢／雙魚創意十足的一天　投資眼明手快

2019-11-07 00:00

囤票趁現在！ ITF台北國際旅展各大樂園祭出超殺折扣

2019-11-06 22:59

彭啟明：周末轉乾回溫 下周冷空氣有增強趨勢

2019-11-07 08:04

推薦北台灣4大必喝｢泰奶」！跟著資深旅泰達人這樣吃

2019-11-06 14:07

「不要去台灣」影片逆向操作成功！觀看量破210萬大關

2019-11-06 13:24

侯佩岑躍上紐約時代廣場的電子看板 展開斜槓新人生

2019-11-06 16:23

漢堡神偷再現！麥當勞17款「兒童餐玩具」回憶童年往事

2019-11-06 18:12

想離開家族企業但卻又放不下 壓力讓她快崩潰

2019-11-06 19:27

現省千元！ 達美樂3個大披薩只要799加碼送可樂、副食

2019-11-06 14:36

國小四、五年級女生的最愛 網友一面倒推「角落生物」

2019-11-06 21:21

台北旅展周五登場 搭高鐵住宿0元起

2019-11-06 11:41

就是愛台灣味！7-11推新竹福源花生芝麻湯圓、芋泥麵包

2019-11-06 18:35

影／嘉義長庚首例糞菌移植術 大學生糞水移植救腸炎患者

2019-11-06 17:18

保障新型態勞動者 勞動部將修職安法

2019-11-07 00:06

果汁斷食排毒正夯 營養師警告小心攝取過多糖分

2019-11-06 15:41

南部空品今「橘色警報」 高屏恐瞬間紅害

2019-11-07 05:37

六月早就手牽手去看秀！基努李維和女友不是第一次放閃

2019-11-06 21:04

台北終於等到！愛馬仕「流光鏈影」珠寶展 限時9天登場

2019-11-06 15:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top