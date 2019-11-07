本周五到周日 高雄、南投看懸日美景

2019-11-07 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／即時報導



在高雄及南投的民眾周五到周日傍晚可以到中央氣象局的建議地點，欣賞美麗的懸日景象。

氣象局的預報指出，11月8日到10日傍晚5時許至6時許，在無雲遮下將可觀看到懸日景象。地點在高雄市青年一、二路 （民權一路以西） 及南投縣民族路（南陽路以西）。預報期間，夕陽逐日較前1日約晚2至3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前1日稍低。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。

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氣象局說提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，大家在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。