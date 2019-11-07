彭啟明：周末轉乾回溫 下周冷空氣有增強趨勢

2019-11-07 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



今年冷空氣何時報到，天氣風險公司總經理彭啟明說，預期下周冷空氣有增強的趨勢，比目前降1到3度，不過冷氣氣南下過程中很容易後繼乏力，都還有些變數。

彭啟明在「天氣達人彭啟明」臉書專頁發文指出，今天東北風會增強，午後到周五會略降溫，北東的迎風面偶有陣雨，而周六、日東北風減弱，轉乾轉晴，天氣大致不錯，只不過要留意輻射冷卻，清晨低溫可能略降，在19-20度間。

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他說，預期下周有東北風增強，溫度會略降，變化大致不大，仍要看冷空氣南下的程度而定。目前在冷空氣的上游，中國北方到蒙古新疆其實已經有許多波冷空氣開始南下，但多數在中國的東北到華北或是日本、韓國等地，大幅降溫，持續三、四周，但冷空氣始終還沒有南下越過長江流域，南方沒有明顯降溫。

彭啟明指出，冷空氣南下過程中，勢力還不夠強，很容易後繼乏力，尤其要越過台灣海峽或是東海到台灣，真的要較強的冷空氣才有辦法。

颱風動態方面，彭啟明表示，位於台灣東方約3000公里的颱風哈隆已經降為中度颱風，預計未來持續往北，對東亞陸地無影響；在南海的娜克莉颱風，約在台灣南南西方約1000公里，仍稍微滯留，預期緩慢的往越南方向接近，對台灣無影響，但南部可能雲量稍多一些。

中央氣象局說，今天（7日）下半天東北季風開始增強、水氣增多，迎風面北部及東半部出現局部短暫雨的機率提高，其中東北部降雨區域較廣，雨勢也較為明顯且持續，有局部大雨發生的機率。中南部仍維持多雲到晴。