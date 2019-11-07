今年秋天比較涼是個「誤會」 天氣小編分析給你聽

2019-11-07 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



今年秋天，真的有比較「涼」嗎？臉書專頁「天氣即時預報」以數據分析指今年秋天其實比去年「熱」，小編說，很多人覺得今年秋天比較涼，可能與入秋早、秋老虎少有關。沒有明顯冷空氣，但卻「穩定地涼」，讓許多人感覺到秋天真的到了。

「天氣即時預報」以今年、去年的9-10月的平均溫度來比較，指今年比去年還高一些。小編說，因為去年到了10月底就有更強的冷空氣來了，跟去年比，今年秋天其實比較「熱」。

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此外今年比較「早涼」。小編以台北為例，今年第一次轉涼在9月5日，去年為9月9日，而穩定轉涼，今年也比去年早，今年台北在9月中旬、去年到下旬才穩定有涼意；台中、台南也有相同趨勢，幾乎是一入9月就有涼意，並且一路涼下去。

小編說，雖然今年很早涼，但10月應該要更涼的時候，涼空氣卻沒有跟上。以台北10月均溫為例，今年為25.3度，去年為23.3度，今年熱得多。而今年的10月均溫，台北、台中、台南在當地過去10年的排名，都是前三高。顯示今年10月，秋季主要的涼意月份，相較於以往，其實「不涼」。

小編說，人的感覺雖然很主觀，一定也有人覺得今年很熱，但綜合多數人覺得比較涼的原因可能是今年入秋早，因此涼的時間比較久且很穩定地涼，相較於夏季的炙熱，剛入秋的北風、乾爽，的確讓人印象深刻，而且是持續久、很快就來的印象。

另一個原因是，去年9月17日台北當天高溫為37.8°C，為9月歷史第二高溫；而今年中秋後，就沒有明顯高溫發生，秋老虎幾乎銷聲匿跡。小編認為以上兩點，可能是主導「讓你感覺今年很涼」的最大原因。