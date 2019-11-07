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12強／張奕人生首次投7局 委國教頭：脫帽致敬

南部空品今「橘色警報」 高屏恐瞬間紅害

2019-11-07 05:37聯合報 記者吳姿賢／即時報導

環保署空氣品質監測網預報，今天東北季風增強，迎風面北部及東半部地區擴散條件佳；雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；雲嘉南局部地區須留意風速增強，引發地表揚塵影響空氣品質。

今天各地空品，北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。

空品監測網說，明天仍受東北季風影響，北部、東半部空氣品質較佳；下風處雲嘉南以南地區汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；雲嘉南局部地區須留意風速增強，引發地表揚塵影響空氣品質。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

今起三天各地空氣品質。圖／取自空品監測網
今起三天各地空氣品質。圖／取自空品監測網
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空氣品質預報金門

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