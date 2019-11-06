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南科擴建「拉攏高雄、放棄台南」?科技部:政院積極協調

2019-11-06 21:35聯合報 記者陳宛茜／即時報導

國民黨立委參選人李武龍今天表示，對於南科三期擴編基地台南地方原本抱滿期待，但現在卻傳出有可能被高雄橋頭超車。他批評民進黨中央根本就是「拉攏高雄、放棄台南」；為了要重新奪回高雄，才會犧牲台南的權益，全力拉攏高雄。

對此，科技部晚間發布新聞稿指出，南科台南園區擴大案正積極評估規畫中；針對南部科學園區擴大，行政院正全力積極協助仍待中央地方協調的相關問題。無論是橋頭園區或是台南園區擴大，都對於南台灣的發展非常重要，行政部門都會全力推動。

科技部表示，行政院近期已將邀集相關行政部門及台南市政府對擴建區位、面積、徵收方式及區域淹水補償設施影響產業用地面積等相關問題，積極提供協助。

鑒於南科台南園區土地出租率已達93%，發展已漸趨飽和，為吸引更多半導體上下游產業（包括材料、設備廠商）進駐，科技部南科管理局已啟動園區擴大之評估。依據科學園區未來十年規畫及政策環評規定，南部科學園區除橋頭園區外，亦就臨近台南園區之特定區土地進行評估。

科技部表示，南科管理局已於4月26日委託專業規劃公司就台南園區周邊之環境條件、開發潛力、開發執行及財務等進行可行性評估，並於10月3日完成可行性評估期末報告審查。

南科行政院半導體

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