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《不要去臺灣》10大景點出爐！快跟上來趟說走就走旅程

2019-11-06 20:38聯合報 記者徐力剛／台北即時報導

近期網路最夯話題就是影片《不要去臺灣》，上線短短11天點閱超過210萬人次，為宣傳台灣觀光創造話題性。由法國導演兼攝影師Tolt推出的Youtube旅遊頻道「Tolt around the world」，擅長以高超攝影技巧，描繪出自然景物、河流、山岳之美，透過影片帶領國際旅客領略台灣之美。但這些被國人忽略的美景到底在哪？引發網友熱議，也有人敲碗向谷歌大神求救，現在跟隨Tolt 腳步細數10大景點，走入自然一起放鬆身心靈吧！

新北「三芝飛碟屋」特殊造型，吸引許多遊客慕名而來。圖／取自IG:will.be1...
新北「三芝飛碟屋」特殊造型，吸引許多遊客慕名而來。圖／取自IG:will.be1228
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1.新北 三芝飛碟屋

位於北海岸的「三芝飛碟屋」現為廢棄建築，因特殊外型酷似外星飛碟，一度登上熱搜成為網紅打卡點，但因年久失修，提醒旅客來此遊玩拍照，記得多加小心安全。先前飛碟屋更傳出夜間鬧鬼傳聞，繪聲繪影吸引許多想測試膽大的民眾前來挑戰。

★三芝飛碟屋

地點：鄰近大嘉好加油站，新北市三芝鄉鍚板村海尾14-32號

野柳地質公園的「女王頭」遠近馳名。圖／取自IG:ianting524
野柳地質公園的「女王頭」遠近馳名。圖／取自IG:ianting524
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2.新北 野柳地質公園

新北萬里的「野柳地質公園」，園內擁有36項珍貴風景，包括海蝕壺穴、龍頭石、節理、生痕化石等，當中最著名的就是「野柳女王頭」，長期受到海風吹拂的女王頭，先前曾傳出快斷裂消息，在相關單位修復下大致恢復原貌，想一賭女王風範的旅客可得加緊腳步前往。

★野柳地質公園

地址：新北市萬里區野柳里港東路167-1號

時間：08：00～17：00

門票：80元

鹿港特產「彥仲麵茶」口感綿密香甜。圖／取自IG:cinckie
鹿港特產「彥仲麵茶」口感綿密香甜。圖／取自IG:cinckie
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3.彰化 彥仲麵茶

內行人都知道，來到鹿港必吃「彥仲麵茶」，現沖麵茶香氣四溢，讓人口水直流。麵茶又叫「米爹」，早年眷村生活貧苦，因為營養價值高，通常會給嬰兒食用。

★彥仲麵茶

地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街61號

時間：10：30～18：30

藝術文化之地「十鼓仁糖文創園區」，為觀眾帶來精彩太鼓演出。圖／取自十鼓仁糖文創園...
藝術文化之地「十鼓仁糖文創園區」，為觀眾帶來精彩太鼓演出。圖／取自十鼓仁糖文創園區官網
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4.台南 十鼓仁糖文創園區

「十鼓仁糖文創園區」位於台南郊區，園區由22座日據時代舊倉庫組成，是「亞洲第一座鼓樂主題國際藝術村」，特色十鼓文創演出，演出者以極具張力肢體動作，搭配整齊劃一鼓聲，震撼南臺灣夜晚。

★十鼓仁糖文創園區

地址：台南市仁德區文華路二段326號

電話：（06）266-2225

時間：09：30～21：00（週一至17：00；過年期間僅除夕休園）

阿里山「樹靈塔」為祭祀樹靈而建。圖／取自IG:lethallaserrainㄒ
阿里山「樹靈塔」為祭祀樹靈而建。圖／取自IG:lethallaserrainㄒ
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5.嘉義 阿里山樹靈塔

1935年，日本人在阿里山大舉伐木，過程中許多勞工病倒，當時傳言是伐木侵擾了樹靈的休息，工人特立「樹靈塔」參拜，達到慰問功效。

阿里山「慈雲寺」終年雲霧繚繞，仙氣十足。圖／取自IG:eric.kuo.16
阿里山「慈雲寺」終年雲霧繚繞，仙氣十足。圖／取自IG:eric.kuo.16
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6.嘉義 阿里山慈雲寺

還記得影片《不要去臺灣》開頭寺廟嗎？原來是阿里山的「慈雲寺」，目前為全台最高佛寺之一，日據時期興建後曾一度荒廢，直到民國56重新修建，至今香火鼎盛，為當地重要信仰中心。「慈雲寺」地處高山，終年雲霧繚繞，加上參天古樹直聳入天，好似人間仙境，也成為近期爆紅IG打卡景點。

★阿里山慈雲寺

地址：嘉義縣阿里山鄉香林村44號

「龍虎塔」特殊雙塔設計，成為當地知名景點。圖／取自《Tolt around th...
「龍虎塔」特殊雙塔設計，成為當地知名景點。圖／取自《Tolt around the world》Youtube
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7.高雄 龍虎塔

南臺灣高雄的「龍虎塔」為雙塔設計，擬真龍與虎設計氣勢滂礡，視覺感十足。參觀時，記得小訣竅「龍口入、虎口出，大吉大利！」，千萬別走錯嘍。龍虎塔特殊造型遠近馳名，先前CNN報導後，成為許多國際旅客必訪景點之一。

★蓮池潭風景區 龍虎塔

地址：高雄市左營區蓮潭路9號

高雄「北極玄天上帝神像」高約72公尺。圖／取自IG:itshomario
高雄「北極玄天上帝神像」高約72公尺。圖／取自IG:itshomario
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8.高雄 北極玄天上帝神像

蓮池潭風景區附近有座北極亭，上方屹立一座高72公尺的「玄天上帝神像」，與遠處龍虎塔相呼應，為當地知名景點。玄天上帝神像由「元帝廟」興建，至今香火鼎盛，相傳信奉玄天上帝能趨妖治病、保護孩童，是當地重要信仰中心。

★蓮池潭風景區 北極玄天上帝神像

地址：高雄市左營區蓮潭路169-1號

「柴山獼猴」群聚山頭，旅客來此需特別注意（示意圖）。圖／林管處提供
「柴山獼猴」群聚山頭，旅客來此需特別注意（示意圖）。圖／林管處提供
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9.高雄 柴山台灣獼猴

說到柴山，許多人第一印象就是大批的野生台灣獼猴，受到動物保育法限制，有群居性的台灣獼猴在此大量繁殖，時常可看見獼猴盤據在山腳或山頭，形成另類特殊景觀，想親身體驗的旅客，女生切記勿配戴飾品，避免受到獼猴拉扯受傷。

★柴山步道

地點：龍泉寺旁（鼓山三路51巷）

台東「三仙台八拱橋」景色壯麗。圖／東部海岸國家風景區
台東「三仙台八拱橋」景色壯麗。圖／東部海岸國家風景區
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10.台東 三仙台八拱橋

東台灣特色景點「三仙台八拱橋」，在蔚藍海岸與藍天白雲相映下，交織出如畫美景。有別傳統沙岸海灘，三仙台為礫石海灘，搭配弧形拱橋設計，明信片般美景令多少旅人神往。

★三仙台

地址：台東縣成功鎮基翬路74號

台灣獼猴阿里山

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