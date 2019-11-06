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國小四、五年級女生的最愛 網友一面倒推「角落生物」

2019-11-06 21:21聯合新聞網 綜合報導

網友們大推國小生潮物「角落生物」。記者蘇健忠／攝影
網友們大推國小生潮物「角落生物」。記者蘇健忠／攝影
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一名剛出社會的網友計畫要送聖誕禮物給透過公益組織認養的小朋友，但因為不了解國小四、五年級的小女生會喜歡什麼東西，於是上網詢問請網友們推薦合適的禮物，沒想到許多網友們大推「角落生物」，更直呼它簡直是國小生潮物！

昨（5）日一名網友在PTT發文求助，「請問現在小學四、五年級的女生會喜歡什麼呢？」原PO表示，今年剛成為社會新鮮人，趁著自己有能力的時候透過公益組織認養了一個小朋友，年紀大約是國小四、五年級，而在最近想趁聖誕節準備一份禮物給她，預算大概在一千元內。

原PO表示，可是她身邊沒有這麼大的小孩子，而且本身離國小有點距離，所以實在不知道現在的小朋友流行什麼，這讓原PO非常苦惱，他也說，「有Google大家說妖怪手錶，但中高年級還會喜歡嗎？想請問版上的大家可以分享一下現在小學四五年級大概會喜歡什麼，或是推薦的禮物」。

文章PO出後網友們一面倒「角落生物」，許多網友表示，「我學生都蠻喜歡角落生物的」、「外甥女是國小四年級超愛角落生物」、「角落生物+1」、「肯定是角落生物，國小生潮物好嗎！」、「朋友兩個國小女兒，喜歡角落生物+1」、「補習班老師真的只推角落生物」。

不過也有網友推薦其他東西表示，「有可愛圖案的kuru toga」、「懶懶熊之類的」、「韓國偶像吧」、「髮飾，我送表妹她很愛」、「實用可愛圖案的文具用品」、「文具用品、電子錶、漂亮的小女生衣服」、「第二名就是卡娜赫拉！」、「大推文具！一組很多不同顏色的筆之類的」。

認養聖誕節PTT

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