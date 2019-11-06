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長照有議見／陳亮恭：醫療、長照無縫接軌 快速是關鍵

2019-11-06 18:47聯合報 記者鄧桂芬／桃園即時報導

90歲的失智榮民伯伯長年由太太照顧，但太太不懂照顧技巧，夫妻還曾因口角差點拿菜刀相向，讓兒女擔憂得不知如何是好。幸在榮總安排下，讓伯伯接受急性醫療照護，緩解其精神症狀後入住榮家的失智專區。而太太藉此機會主動學習照顧技巧，等先生狀況穩定了，夫妻再攜手回家生活。

北榮高齡醫學中心主任陳亮恭表示，榮民伯伯的故事可以看出來，醫療與長照兩體系之間無縫銜接的重要性，很多民眾知道要帶失智家人看病，但不知道失智症也有照護技巧，而且還有緊急安置資源，當遇到照顧困難，很容易連照顧者也崩潰。

「家屬都有愛和孝心，但不一定具備專業。」陳亮恭說，此時需要醫養資源快速無縫接軌，若轉銜不順，家屬有心也撐不下去。可見，政府應站在家屬立場來結合各式服務並快速提供，才是真正回應民眾的需求。

但陳亮恭指出，長照2.0的服務流程是以個案需求為開發，透過專業評估再產生照顧計畫、提供服務，這模式卻也有不方便之處。

陳亮恭解釋，目前長照財務採稅收制，以就是中央公務預算撥付到地方政府，再由地方和服務提供單位去執行，而預算使用還要再進行招標或簽約以及後續經費核銷，行政成本高，「這一關又一關的環節，就是影響服務快速執行的難處。」

總統選舉將至，長照保險制又被提出討論。陳亮恭說，我國健保的管理模式是設立專法，行政管理與財務運作由健保署執行，若長保比照執行，有助脫離目前的複雜行政流程。而且世界各國的長照運作模式都和該國的醫療模式一致，「台灣醫療走健保、長照走稅收，算是比較特別的。」

但重要的還是長照服務涵蓋範圍。陳亮恭說，全台約80萬人需要長照，但真正被長照2.0納入的只有36萬多人，被排除在外的為選擇使用移工看護和住宿機構的長照家庭，服務受限的根本原因來自長照財源每年僅300億元，無法支應這群個案的經費需求。

陳亮恭認為，儘管現在住宿機構每月最高補助5000元，行政院也推出長照扣除額，但對家庭的長照支出仍然只是杯水車薪。照顧本就不應以各種理由將任何失能或失智者排除。

他以健保為例，是依被保人的依所得差異而設有不同保費費率，再另行減免弱勢者費用，就醫時並不因此而排富。所以若確定要全面性涵蓋，那未來政府也應重新思考財源問題，別讓服務出現缺口。

天成醫療集團董事長張育美認為，我國長照服務人力不足和長照給付有相當大的關係，若長照能比照健保，「民眾出一個便當、政府出一個便當、雇主出一顆滷蛋」的方式，每年能穩健挹注800億到1000億元，財源更穩健。

長照有議見專家會議，台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭出席。記者曾原信／攝影
長照有議見專家會議，台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭出席。記者曾原信／攝影
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聯合報與天成醫療集團今天合辦「長照政策有議見」專家會議，由站在醫療前線的天成醫療...
聯合報與天成醫療集團今天合辦「長照政策有議見」專家會議，由站在醫療前線的天成醫療集團董事長張育美和陳亮恭替民眾解讀長照政策，同時分享醫養合一的服務優勢，共同為老後找出路。 記者曾原信／攝影
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長照陳亮恭失智症

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