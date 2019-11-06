長照有議見／陳亮恭：醫療、長照無縫接軌 快速是關鍵

2019-11-06 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／桃園即時報導



90歲的失智榮民伯伯長年由太太照顧，但太太不懂照顧技巧，夫妻還曾因口角差點拿菜刀相向，讓兒女擔憂得不知如何是好。幸在榮總安排下，讓伯伯接受急性醫療照護，緩解其精神症狀後入住榮家的失智專區。而太太藉此機會主動學習照顧技巧，等先生狀況穩定了，夫妻再攜手回家生活。

北榮高齡醫學中心主任陳亮恭表示，榮民伯伯的故事可以看出來，醫療與長照兩體系之間無縫銜接的重要性，很多民眾知道要帶失智家人看病，但不知道失智症也有照護技巧，而且還有緊急安置資源，當遇到照顧困難，很容易連照顧者也崩潰。

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「家屬都有愛和孝心，但不一定具備專業。」陳亮恭說，此時需要醫養資源快速無縫接軌，若轉銜不順，家屬有心也撐不下去。可見，政府應站在家屬立場來結合各式服務並快速提供，才是真正回應民眾的需求。

但陳亮恭指出，長照2.0的服務流程是以個案需求為開發，透過專業評估再產生照顧計畫、提供服務，這模式卻也有不方便之處。

陳亮恭解釋，目前長照財務採稅收制，以就是中央公務預算撥付到地方政府，再由地方和服務提供單位去執行，而預算使用還要再進行招標或簽約以及後續經費核銷，行政成本高，「這一關又一關的環節，就是影響服務快速執行的難處。」

總統選舉將至，長照保險制又被提出討論。陳亮恭說，我國健保的管理模式是設立專法，行政管理與財務運作由健保署執行，若長保比照執行，有助脫離目前的複雜行政流程。而且世界各國的長照運作模式都和該國的醫療模式一致，「台灣醫療走健保、長照走稅收，算是比較特別的。」

但重要的還是長照服務涵蓋範圍。陳亮恭說，全台約80萬人需要長照，但真正被長照2.0納入的只有36萬多人，被排除在外的為選擇使用移工看護和住宿機構的長照家庭，服務受限的根本原因來自長照財源每年僅300億元，無法支應這群個案的經費需求。

陳亮恭認為，儘管現在住宿機構每月最高補助5000元，行政院也推出長照扣除額，但對家庭的長照支出仍然只是杯水車薪。照顧本就不應以各種理由將任何失能或失智者排除。

他以健保為例，是依被保人的依所得差異而設有不同保費費率，再另行減免弱勢者費用，就醫時並不因此而排富。所以若確定要全面性涵蓋，那未來政府也應重新思考財源問題，別讓服務出現缺口。