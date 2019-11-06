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長照有議見／醫療長照不斷鏈 「5G」將服務直接送進家

2019-11-06 18:46聯合報 記者鄧桂芬／桃園即時報導

超高齡社會近在眼前，長照成為近年最重要的關鍵字，天成醫療集團即推出「5G（五居）」長照，將醫療、護理、復健、藥事到生活照顧，把服務直接送到家。台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭說，長照目標是恢復人的生活品質與尊嚴，並和醫療環環相扣、缺一不可，是維持服務不斷鏈的重要解方。

聯合報與天成醫療集團今合辦「長照政策有議見」專家會議，由站在醫療前線的天成醫療集團董事長張育美和陳亮恭替民眾解讀長照政策，同時分享醫養合一的服務優勢，共同為老後找出路。

張育美指出，國人孝順想照顧失能失智長輩，但不夠專業且難以兼顧工作，在精神壓力無法負荷時，即可能出現長照悲歌。

張育美少時曾見醫療人員將藥膏送到家裡，加上母親因失智長期進出醫院，她遂研究將醫養結合，把5G長照服務送到家。5G指的是居家醫療、居家護理、居家復健、居家藥事和居家服務，也等於是「五居」。

此外，她也打造醫院等級的日照中心與護理之家，讓居家、社區、住宿服務一條鞭，同時讓醫療能提供後援。

「照護模式能提供多元選擇，才符合長照家庭的需求。」張育美以社區式照顧的日照中心為例，她只要上午送母親過去、傍晚接回，照顧更輕鬆且能維持工作。雖然母親起初不愛去「上班」，但半年後變得開朗愛唱歌，假日也吵著去。

至於新建置的護理之家不只打造得像溫泉飯店，也提供掛號看診服務，由區域教學醫院訓練出來的醫護人員協助治療照護，讓家屬放心也不必另外請假。

陳亮恭說，長照的目標是恢復生活品質和尊嚴，而這涵蓋預防保健、疾病醫療及生活照顧，缺一不可，照顧策略需有一系列的規畫。特別是失能失智患者的疾病複雜度高，住院發生併發症死亡風險也高，更應有不斷鏈的照顧策略。

但現行常以「服務內容」分類執行，忽略失能者生活上的整體需要。陳亮恭舉例，放置有鼻胃管的長輩應使用能磨粉的藥物方便管灌餵食，臨床卻發現有六到七成用的是不能磨粉的藥，「這就是長照和醫療的鴻溝，沒做到整合工作。」

陳亮恭說，超高齡社會將至，長照2.0也實施了3年，雖然政府對長照政策的應對改變很多，但怎麼從預防保健、疾病治療、到居家社區場域進行更大的整合並提供無縫接軌的全人服務，讓國人在盡孝道之餘維持生產力，還需要再多加油。

聯合報與天成醫療集團今天合辦「長照政策有議見」專家會議，由站在醫療前線的天成醫療...
聯合報與天成醫療集團今天合辦「長照政策有議見」專家會議，由站在醫療前線的天成醫療集團董事長張育美和陳亮恭替民眾解讀長照政策，同時分享醫養合一的服務優勢，共同為老後找出路。 記者曾原信／攝影
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長照陳亮恭

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