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長照有議見／張育美：大健康4.0導入AI 讓長照很科學

2019-11-06 18:46聯合報 記者鄧桂芬／桃園即時報導

天成醫療集團董事長張育美戲稱自己是長照ＣＥＯ，因集團旗下就有五家Ａ級長照單位、四家日照中心、三家醫院和護理之家、二家職能治療所和一家養生村，且服務擴及中國大陸杭州。

張育美表示，台灣老化速度超英趕美，國發會預估再七年就步入超高齡社會，五人就有一名為老人。這使醫療服務重心開始轉移到銀髮族，而長照也不能再停留於觀摩學習階段。

於是，她參考美國工業４.０的概念提出大健康４.０，以醫療和長照建構大健康互聯網，並與科技公司合作設計大數據分析和雲端整合系統，提供智慧化的醫養服務。

張育美舉例，醫療及長照人員只要從雲端就能掌握長照病人的健康資料，另設置專員呼叫中心（Call Center），除了能媒合服務、與家屬溝通，當提供居家醫養服務的職員久未離開個案家，也能即時聯繫關心雙方狀況，提供後援。

「若每件事都要人執行，成本太高。」張育美說，長照人力皆不足，服務智慧化有助降低人力成本，讓服務更有效率。

當然，醫養服務有好的硬體，也要有好的軟體。張育美強調２Ｈ，也就是健康（Health）和快樂（Happiness）兼顧，除了讓家屬隨時能陪伴住宿機構長輩，也關心工作人員的身心健康，打破傳統長照灰色氛圍，才能有幸福感。

不少專家憂心長照產業化，會忽略長者權益。台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭認為這是制度設計與管理的議題，不少良善企業相當看重長輩生活幸福感，不應因噎廢食。

陳亮恭說，北歐國家以高稅收提供長照服務，美國則是創造企業經營長照的環境。台灣稅收低，公共化長照服務又比不上北歐，這會造成服務困境，「若不加入產業思維經營，發展長照恐加倍困難。」

天成醫療集團董事長張育美今天出席「長照政策有議見」專家會議，替民眾解讀長照政策，...
天成醫療集團董事長張育美今天出席「長照政策有議見」專家會議，替民眾解讀長照政策，也同時分享醫養合一的服務優勢。　記者曾原信／攝影
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長照陳亮恭

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