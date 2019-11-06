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影／嘉義長庚首例糞菌移植術 大學生糞水移植救腸炎患者

2019-11-06 17:18聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義長庚醫院下午完成雲嘉南首例「糞菌移植術」，取自林口長庚的長庚科大學生糞水，儲存零下攝氏80度環境，運抵嘉義長庚，由胃腸肝膽科主治醫師顏志維用大腸鏡，移植到2名用傳統抗生素治療無效腸炎患者，97歲王姓老翁及54歲黃姓男子腸內，2至3天後症狀即可緩解。

顏志維說，廣效性抗生素普遍使用，容易引發後續腸子發炎現象，尤其困難梭狀桿菌引發的偽膜性腸炎，常導致嚴重症狀甚至休克，但此病難以治療，嚴重個案使用傳統抗生素治療也無能為力。

近年國外大規模實證研究證實「糞菌移植術」對這類型腸炎，能立即有效緩解治癒，國內經驗逐漸累積，但礙於捐贈糞水準備過程及儲存需實驗室等級設備，捐贈者需接受完整身體檢查，排除特殊疾病，因此目前雲嘉南都沒有糞菌移植術臨床治療經驗。

顏志維與林口長庚邱政洵教授團隊討論後，由林口長庚研究團隊提供移植用糞水，移植到2名偽膜性腸炎患者，其中54歲黃姓男子9月底持續性腹瀉，使用抗生素無效，住院接受靜脈注射後線萬古黴素也不見效果；97歲王姓老翁因肺炎接受廣效性抗生素治療，中間反覆復發2次，兩周來口服抗生素不見效果，施打靜脈抗生素後也無法改善，2人都用糞菌移植術治療。

顏志維說，目前固定捐贈糞水有4名長庚科大學生，經檢查監測健康才符合捐贈，移植方法用大腸鏡，取糞菌100至200西西，噴灑患者迴腸及盲腸交界處，2至3天症狀緩解，無副作用，國外實驗將瘦老鼠糞水移植胖老鼠，瘦鼠變胖鼠，反之，將胖老鼠糞水移植瘦老鼠，胖鼠變瘦鼠，他強調，移植糞菌不只糞便而是「好菌生態系」，未來將延伸應用治療其他傳統難以治療病症。

嘉義長庚醫院下午完成雲嘉南首例「糞菌移植術」，取自林口長庚的長庚科大學生糞水儲存...
嘉義長庚醫院下午完成雲嘉南首例「糞菌移植術」，取自林口長庚的長庚科大學生糞水儲存零下攝氏80度環境（左），運抵嘉義長庚，由胃腸肝膽科主治醫師顏志維（右）用大腸鏡，移植到2名用傳統抗生素治療無效腸炎患者。記者魯永明／攝影
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嘉義長庚醫院下午完成雲嘉南首例「糞菌移植術」，取自林口長庚的長庚科大學生糞水儲存...
嘉義長庚醫院下午完成雲嘉南首例「糞菌移植術」，取自林口長庚的長庚科大學生糞水儲存零下攝氏80度環境（左），運抵嘉義長庚，由胃腸肝膽科主治醫師顏志維（右）用大腸鏡，移植到2名用傳統抗生素治療無效腸炎患者。記者魯永明／攝影
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嘉義長庚醫院下午完成雲嘉南首例「糞菌移植術」，胃腸肝膽科主治醫師顏志維拿著準備移...
嘉義長庚醫院下午完成雲嘉南首例「糞菌移植術」，胃腸肝膽科主治醫師顏志維拿著準備移植的大學生糞水。記者魯永明／攝影
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嘉義長庚醫院下午完成雲嘉南首例「糞菌移植術」，胃腸肝膽科主治醫師顏志維解說用傳統...
嘉義長庚醫院下午完成雲嘉南首例「糞菌移植術」，胃腸肝膽科主治醫師顏志維解說用傳統抗生素治療無效的偽膜性腸炎患者症狀。記者魯永明／攝影
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抗生素長庚患者

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