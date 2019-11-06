影／嘉義長庚首例糞菌移植術 大學生糞水移植救腸炎患者

2019-11-06 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



嘉義長庚醫院下午完成雲嘉南首例「糞菌移植術」，取自林口長庚的長庚科大學生糞水，儲存零下攝氏80度環境，運抵嘉義長庚，由胃腸肝膽科主治醫師顏志維用大腸鏡，移植到2名用傳統抗生素治療無效腸炎患者，97歲王姓老翁及54歲黃姓男子腸內，2至3天後症狀即可緩解。

顏志維說，廣效性抗生素普遍使用，容易引發後續腸子發炎現象，尤其困難梭狀桿菌引發的偽膜性腸炎，常導致嚴重症狀甚至休克，但此病難以治療，嚴重個案使用傳統抗生素治療也無能為力。

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近年國外大規模實證研究證實「糞菌移植術」對這類型腸炎，能立即有效緩解治癒，國內經驗逐漸累積，但礙於捐贈糞水準備過程及儲存需實驗室等級設備，捐贈者需接受完整身體檢查，排除特殊疾病，因此目前雲嘉南都沒有糞菌移植術臨床治療經驗。

顏志維與林口長庚邱政洵教授團隊討論後，由林口長庚研究團隊提供移植用糞水，移植到2名偽膜性腸炎患者，其中54歲黃姓男子9月底持續性腹瀉，使用抗生素無效，住院接受靜脈注射後線萬古黴素也不見效果；97歲王姓老翁因肺炎接受廣效性抗生素治療，中間反覆復發2次，兩周來口服抗生素不見效果，施打靜脈抗生素後也無法改善，2人都用糞菌移植術治療。