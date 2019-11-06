影╱深蹲姿勢正確嗎？台科大研發AI系統幫糾錯

2019-11-06 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



全身性的阻力運動可以降低慢性疾病風險，包括增加肌肉量以及提升心血管健康，其中深蹲不需器材、不限場地，是許多人認為簡單、便宜的健身方式。但是根據台科大的運動調查卻發現，有不符合標準，非但未能達到健身效果，可能還因此受傷。

台灣科技大學研究團隊針對百位該校大學生進行運動習慣調查，超過一半的大學生有重訓習慣，其中有六成學生自覺深蹲動作標準。但團隊透過運動分析發現有九成學生動作皆不合標準，造成腰背和膝蓋的負擔。

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因此該團隊利用動態影像捕捉技術，研發「AI健身教練」系統。不需穿戴裝置，利用兩顆攝影鏡頭和瑱腦，即可分析人體動作，判斷關節位置和肢體活動軌跡，並在螢幕上呈現「火柴人」畫面，抓出動作是否偏差，即時糾正以降低運動受傷風險。