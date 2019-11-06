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影╱深蹲姿勢正確嗎？台科大研發AI系統幫糾錯

2019-11-06 17:10聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

全身性的阻力運動可以降低慢性疾病風險，包括增加肌肉量以及提升心血管健康，其中深蹲不需器材、不限場地，是許多人認為簡單、便宜的健身方式。但是根據台科大的運動調查卻發現，有不符合標準，非但未能達到健身效果，可能還因此受傷。

台灣科技大學研究團隊針對百位該校大學生進行運動習慣調查，超過一半的大學生有重訓習慣，其中有六成學生自覺深蹲動作標準。但團隊透過運動分析發現有九成學生動作皆不合標準，造成腰背和膝蓋的負擔。

因此該團隊利用動態影像捕捉技術，研發「AI健身教練」系統。不需穿戴裝置，利用兩顆攝影鏡頭和瑱腦，即可分析人體動作，判斷關節位置和肢體活動軌跡，並在螢幕上呈現「火柴人」畫面，抓出動作是否偏差，即時糾正以降低運動受傷風險。

該計畫主持人、台科大電資學院副院長花凱龍也現場說明深蹲十字訣，「齊肩微外八」，雙腳與肩同寬，腳尖自然朝外，將雙手交握於胸前，以保持平衡；「先臀後膝蓋」，臀部先往後推，再彎曲膝蓋，下蹲時膝蓋與腳尖保持相同方向。花凱龍強調，動作正確除了提升肌力，還能提升心血管健康、降低動脈硬化風險。

深蹲是便宜又方便的健身方式。記者楊雅棠／攝影
深蹲是便宜又方便的健身方式。記者楊雅棠／攝影
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