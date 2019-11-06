換車新潮流！10大CP值最高「國民機車」 霸氣登榜

2019-11-06 17:05 DailyView網路溫度計 綜合報導



台灣民眾的生活總是缺不了機車。 聯合報系資料照 分享 facebook

什麼是「國民機車」？

台灣經常被說成是「機車王國」，因為方便，讓民眾的生活總是缺不了機車，你心中有沒有這麼一台「國民機車」呢？現代人更換或新購機車的考量已經和從前不太一樣，現代的國民機車究竟有著什麼樣的特性，才能符合男女老少都適合的車款，而市面上又有哪些車款可以是新一代的「國民機車」呢？

今天《DailyView 網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出「國民機車」應該要有著什麼樣的條件，同時，我們也列出最被網友熱議的新一代國民機車，想換車的不如趁補助縮水前快搶一波吧！

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No. 4 環保

現代人的環保意識抬頭，車輛是不是對環境友善也就相對重要，台灣於2021年開始將實施第七期機車汙染排放標準，就是為了保障台灣人民的環境品質，政府也力推七期燃油車補助，除此之外，環保意識也讓電動機車的趨勢越來越盛行，不僅政府大力支持，民眾心中也相當認可。

許多廠家在生產新型車款時，也會特別選用環保的零件、材質，像是Gogoro 3選用的外殼材質就是可100%回收的無毒5號PP塑膠。

No. 3 外型

過去的時代裡，可能並不會太強調車款外型這件事，認為「耐操好擋」就是一台好車，然而，現代人的心裡已經對於機車要有好看的外型這件事有所追求，不論是在顏色或車殼的流線、形狀等，各家廠牌每年都卯足全力，就是要推出最「搶眼」的那台車。

車款的「吸睛度」也就成為了消費者在換購機車時考量的標準之一，所以從過去千篇一律的那幾種顏色，一直到現在的「消光」甚至「繽紛」，都可以看出消費者對於外型的需求越來越廣泛。

No. 2 安全性

台灣人從小被灌輸「馬路如虎口」的交通安全概念，台灣交通的紊亂常常讓許多外國人相當驚訝，電視台24小時輪播各種交通意外的新聞也讓用路人們擔心自己的行車安全，所以選購車輛的安全議題就更會被納入考量，煞車系統、安全係數等都會是考量的要點之一。

儘管騎乘機車是「肉包鐵」，像是ABS、CBS等被動安全機制就被視為機車騎士道路安全的救命符，這也就是為什麼政府會強調煞車系統的重要性，新出廠的機車都必須要裝載ABS或CBS等系統，就是為了保障用路人們的行車安全。

No. 1 價格與補助

從聲量排行看來，台灣人還是相當實際的，「國民機車」的首要考量就擺在價格與補助上。各家廠牌都會固定推出一些國民車款，就是為了要增加市場競爭力，一味便宜的車款不見得能夠符合消費者的需求，因此高CP值更是要購車時首先會被關注到的字詞。

加上現在政府針對機車的汰舊換新有相當多項補助，其中政府更大力支持換購電動機車，補助金額也較油車來的更高，就以現行補助最多的雲林縣來說，淘汰二行程加上新購電動機車，可以有高達3萬1千元的補助，吸引相當多消費者選擇像是Gogoro的電動車車款。

新一代「國民神車」都在這！

在調查完「國民機車」的特質後，可了解網友在選購機車時的各自考量點，有人重視外型配備，有人在乎補助優惠，市面上不少號稱高CP值的國民車款，在網路上形成許多討論串。

《DailyView網路溫度計》整理出市面上「國民機車」的車款，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來進行調查各車款的網路聲量，列出網友熱議的10大國民神車，究竟每台車款又有著什麼樣的優勢、特色，能夠獲得消費者青睞呢？

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No. 5 迪爵 Duke 125

「迪爵Duke 125」被譽為是三陽車業裡頭最經典的車款，因為他在1989年就已經在台灣發行，且風行全台。延續到今日，迪爵進化成了符合現代機能的車款，網友試車後認為該車款是「輕巧有力」，椅座的高度也相當親民，更認為廠商主打的生活實用機能與便利性，不只都做到了還兼具了性能表現。

不過迪爵的車箱表現就不是網友們都拍手叫好，只要帽型稍微大一點的安全帽，就會放不進車廂內，且迪爵車箱較不易合上，需要施加點力，但相對的外部置物空間被網友認為相當方便載送較大型的物品。

No. 4 RS NEO 125

「RS NEO 125」被車評網站評為是「披著狼皮的小羊」，主打現代、年輕、帥氣等風格，有運動車款的概念，輕量化和低重心讓該台車款非常靈活，省油的特性更是讓網友盛讚，座墊高度也較大型機車來得友善，該車款還搭載USB 充電插座裝置，這也是YAMAHA首度使用該裝置。

和迪爵一樣，為了打造親民的椅座高度，略犧牲掉了一點置物空間，因此全罩安全帽是放不進車箱內的，在煞車安全系統方面，RS NEO採用標準的前碟後鼓設計，但並沒有搭載ABS或者CBS。

No. 3 GP 125

有網友認為「KYMCO GP 125」是對老人和嬌小女生相對友善的一台車，且是市區代步表現相當不錯的一個車款，許多網友都推崇這款車「龍頭很輕」，車子剛起步的速度表現也讓網友們相當滿意，車子的置物箱要放入3/4型的安全帽也是完全沒有問題的。

但不少網友認為，該車的避震系統還有許多進步的空間，若雙載的話還會讓人感受到搖晃感，且時速一旦到70以上或者是有山路等激烈操作的話，會讓騎士容易感受到不適感。

No. 2 Famous 新名流 125

光陽於今年發表一款與過去經典車款同名的「Famous新名流」，以實用為主要取向，最特別的是名流設計了超省力中柱，要架起車輛只需要6成的力氣就可以輕鬆架起，還有充足的置腳空間，與其置物車箱透過平整化設計，居然可以放2頂3/4罩的安全帽，甚至該車有車聯網導航版，搭配手機APP就能夠進行導航、尋車等功能。

不過或許是過去70年代「新名流」的名號太過於響亮，以至於改採現代化流線車殼的「Famous新名流」推出後被網友直言是「只有名字像」而已。

電動機車「Gogoro 3」的網路聲量超越所有同級國民車。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook

No. 1 Gogoro 3

榮登榜首的「Gogoro 3」是榜上唯一一台電動機車，網路聲量超越所有同級國民車。有網友認為雖然是電動機車，但其起步比起同級125車款完全不失水準，CP值相當高，加速時有力，但也不會有暴衝的不適感。

除了有與前車款相同的藍牙解鎖功能，Gogoro 3還搭配有鑰匙版本，高階一點的Gogoro 3 Plus甚至搭載了iQ System智慧鑰匙卡NFC解鎖技術，就跟特斯拉（Tesla）一樣，只要薄薄一張卡片就可以解鎖。

Gogoro全系列除了有零件編號綁定，換電站讀取到失竊車輛資料時，電池就會立刻鎖上，還帶有「雙重防盜保護」功能，須確認個人指紋或認證密碼才能解鎖，讓失竊率近乎是零。

而Gogoro 3車色設計相當活潑，完全擺脫國民車款非黑即銀的印象，加上腳踏置物空間大再配上省力中柱及杯架設計，更沒有排氣管會燙傷人的問題。

想知道完整文章請點→【網路溫度計】換車新潮流！網友熱議10大CP值最高「國民神車」霸氣登榜

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年09月27日至2019年09月26日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『國民機車』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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