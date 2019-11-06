馬來西亞學生馮業輝 縮時攝影分享台灣之美

2019-11-06 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



一部由馬來西亞來台的留學生拍攝的縮時攝影，最近在網路上受到注意。影片壯麗的山景、翻滾的雲海搭配上音樂，震撼不少人心。這位學生就是今年剛由勤益科技大學畢業的馮業輝，他來台接觸攝影後，因為熱愛攝影，4年裡跑遍全台，影片裡的影像正是他10萬公里旅程的記錄以及對台灣的愛。