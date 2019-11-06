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健身只練上半身 當心血管硬化風險

2019-11-06 16:17聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

台灣流行病學學會提醒，如果只注重胸肌、手臂線條，而忽略下半身，恐怕只「硬」了血管...
台灣流行病學學會提醒，如果只注重胸肌、手臂線條，而忽略下半身，恐怕只「硬」了血管，進而引發心血管疾病，越練越傷身。 圖／聯合報系資料照片
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近年健身風氣盛行，教育部統計，台灣每三個人就有一人有運動習慣。台灣流行病學學會提醒，如果只注重胸肌、手臂線條，而忽略下半身，恐怕只「硬」了血管，進而引發心血管疾病，越練越傷身。

台塑企業暨王詹樣公益信託與台灣科技大學研究團隊針對百名該校大學生進行的運動習慣調查發現，雖然51.4％的大學生有重訓習慣，但男女偏愛的訓練部位不同，尤其男大生著重上肢訓練，其中更高達47.1％更是只練上半身。

台灣流行病學學會常務理事暨臺北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅表示，日本研究指出，單純只做上肢重量訓練，不練下肢，恐造成潛在血管硬化風險增加2倍。

長庚大學副校長許光宏也提到，根據長庚大學十年3D人體資料庫追蹤研究發現，腿太細，腰腿比大於1.8，罹患慢性疾病的風險比一般增2倍，罹患癌症和第二型糖尿病的風險也增高。他表示，腿部肌肉量越多，可分泌更多脂聯素，具有抗發炎、胰島素阻抗等功能。

慈濟科技大學醫務暨健康管理系教授王錠堯說，重訓時上肢以及下肢訓練不能偏廢。選擇全身性阻力運動，如深蹲，可以提升心血管健康和降低動脈粥狀硬化風險。他表示最好是上下肢至少各做四個動作，運動時間至少30分鐘以上，最能達到效果。

長庚大學副校長許光宏提到，腰腿比大於1.8，罹患慢性疾病的風險比一般增2倍。記者...
長庚大學副校長許光宏提到，腰腿比大於1.8，罹患慢性疾病的風險比一般增2倍。記者楊雅棠／攝影
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