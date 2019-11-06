秋天踏青 北市觀傳局宣傳片帶你探秘咫尺山林

2019-11-06 16:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



秋天是最適合出遊的季節，台北市除了著名的地標、好吃的美食外，還有許多搭捷運就能到的山林步道。北市觀光傳播局今（6）日發表最新的城市意象宣傳影片（https://youtu.be/vqMOVCU_LJ8），呈現台北市得天獨厚的山林環境，只要搭乘捷運、公車，一小時之內就能抵達登山步道口。早上上山吸收芬多精，傍晚就能在市區體驗城市風情及享受美食，只有在臺北才能享有這般不受地域限制且多樣化的行程，對國外旅客而言，是非常獨特又有趣的。

台北市擁有豐富的山林景致與自然生態，加上市府大地工程處近期利用各地特色改善各山系親山步道，再配合便利的捷運及公車路網，市區到山林只需不到一小時的時間，希望民眾能更親近山林，享受自然生態、體驗步道特色及完善的步道設施。

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你可以登上象山步道眺望最美首都夜景；漫步水車寮步道，享受竹子湖花卉的繽紛；踏上人文歷史氣息濃厚的劍潭山、在地農村意象的樟樹與樟湖步道、前往宛如修行之路的鯉魚山與圓覺寺步道，都是很有特色的親山之行。此外，這些親山步道還輔以雙語步道生態導覽與指示牌，讓國外旅客也能輕鬆親近山林。若你喜歡探險，也有尚未開發的臺北小徑，讓人彷彿置身叢林之中。

若想進一步挑戰高難度的山岳，建議可以踏上串聯全長92公里的「臺北南北大縱走」步道，分為七段旅程，海拔高差1,120公尺，沿途包括山稜線、古道、步道、山徑及市區道路，可欣賞平地到高山的多樣化景觀，是一條相當豐富又值得挑戰的路線，這條「一生一次的壯遊」路線迄今已有超過3,800位民眾挑戰成功。